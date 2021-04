Neztrácel jste už trochu naději, že se do branky v NHL nepodíváte?

To ani ne. Měl jsem nějaké zprávy od agentů, že se mnou Sharks pořád počítají.

Další mladí gólmani z Česka jako Vítek Vaněček a Dan Vladař ale dostali letos šanci dřív.

Ale přece jen tady byli o něco déle než já. Oba jsou i o něco starší. Taky hraje roli, za kým nastupujete. Za našim týmem je asi o něco těžší dát šanci mladému gólmanovi než za Bostonem, nebo Washingtonem. Spousta věcí hraje roli, takže jsem byl trpělivý.

Na farmě jste chytal už třetím rokem. Neříkal jste si během tohoto období víckrát, že už byste měl dostat příležitost? Obzvlášť, když brankáři Sharks žádné extra výkony nepředváděli.

Já hlavně věděl, že se tady pořád hraje na ty starší. Jedna věc je, že si něco řeknete, ale jinak s tím nic dělat nejde než chytat pořád naplno. Musíte si počkat a pak tu možnost využít.

Tušil jste, že je Devan Dubnyk jako týmová dvojka na odchodu ze San Jose?

Mluvilo se o jeho odchodu dřív, ale pak z toho sešlo a neřešilo se to. A teď to tak nějak přišlo. Jak jsme pořád na rozhraní play off, tak v klubu nevěděli, jestli ho pustí nebo ne. Vůbec jsem netušil, jestli se to uskuteční.

Do konce základní části máte sehrát ještě 14 utkání, na play off ztrácíte čtyři body, ale taky jste poslední tři zápasy prohráli. Jak to nesete?

Bojuje se o to pořád. Po těch posledních zápasech nám trenér říkal, že takhle by to nešlo. Musíme hrát bojovněji a snad to dotáhneme.

Česká gólmanská nová vlna v zámoří v sezoně 2020-21 Vítek Vaněček (25 let) - Washington Capitals 29 zápasů, 17 výher, průměr gólů na zápas 2,60, úspěšnost zákroků 91,3 procenta Daniel Vladař (23) - Boston Bruins 5 zápasů, 2 výhry, průměr 3,60, úspěšnost 88,6 procenta Josef Kořenář (23) - San Jose Sharks 2 zápasy, průměr 3,08, úspěšnost 88,2 procenta Lukáš Dostál (20) - San Diego Gulls (farma Anaheimu v AHL) 16 zápasů, 9 výher, průměr 3,32, úspěšnost 90,9 procenta Jakub Škarek (21) - Bridgeport Sound Tigers (farma NY Islanders v AHL) 9 zápasů, 1 výhra, průměr 3,94, úspěšnost 87,4 procenta Jiří Patera (22) - Henderson Silver Knights (farma Vegas v AHL) 3 zápasy, 1 výhra, průměr 4,10, úspěšnost 87,6 procenta

8. dubna jste ještě chytal AHL za tým Barracuda, teď už máte dva starty v NHL. Zamotá se člověku hlava?

Až tolik to nevnímám. Snažím se být pořád připravený. O víkendu jsem ráno ještě ani nevěděl, že budu dvojka a najednou jsem stál v bráně proti Kings. Jak to přišlo všechno naráz, tak jsem ani neměl čas být nervózní.

Co spoluhráči? Mají tendenci vás na ledě spíš uklidňovat?

Když jsem tam šel na třetinu proti Los Angeles, tak mi i Hertlík (Tomáš Hertl) s Radimem Šimkem říkali, ať se snažím být v klidu. Že je to zápas jako každej druhej, ať z toho nemám strach... Když zamíříte do branky za stavu 1:4, tak je to trochu jiné. Všichni ale věděli, že tam jdu poprvé a třetí třetina byla z naší strany nejlepší v zápase.

Pomohlo vám na začátku této sezony angažmá v Třinci? Lidé ze Sharks vám prý říkali, že teď chytáte s větším klidem?

V extralize je to úplně jiný hokej. Spíš mi pomohlo, že jsem se odreagoval odlišným stylem, chvíli jsem mohl být v Česku a zahrál si něco jiného. Ale je pravda, že se teď cítím klidnější.

V San Jose vás má v roli trenéra gólmanů na starosti klubová legenda Jevgenij Nabokov. Jak se s ním spolupracuje?

Teď už je to trošku jiné, ale když jsem přišel do klubu, tak nám dával docela hodně zabrat. U něj nemáte nic zadarmo.

Český brankář Josef Kořenář v brance San Jose se snaží zlikvidovat šanci Jakoba Silfverberga z Anaheimu.

Tony Avelar, ČTK/AP

Vaši novou smlouvu jste během rozehrané sezony nechtěl řešit. Máte od klubu indicie, že si vás chtějí udržet?

To budeme řešit, až dohrajeme. Že jsem teď nastoupil, ještě nic neznamená. Uvidíme.