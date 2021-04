Naskočil na led z trestné lavice, kde odpykával dvě minuty za příliš mnoho hráčů na ledě a po přesném pasu Gustav Lindströma se okamžitě dostal do sólového uniku. Hokejový útočník Jakub Vrána jej vyřešil parádní ranou nad vyrážečku brankáře Chicaga Kevina Lankinena a ve 29. minutě tak svůj debut za Detroit ozdobil gólem na 2:1. Ten se nakonec ukázal jako vítězný, a i díky němu byl pětadvacetiletý odchovanec Letňan vyhlášen po výhře 4:1 druhou hvězdou utkání. Premiéra za Rudá křídla dopadla na výbornou.

Měli jsme tady frustrovaného hráče, proto jsme se ho rozhodli poslat pryč. Tak vysvětloval generální manažer Washingtonu Brian MacLellan, proč Capitals v pondělí krátce před uzávěrkou přestupů poslali Vránu ještě se Slovákem Pánikem a dvěma právy výběrů v draftu do Detroitu výměnou za Kanaďana Manthu.

Vrána tím sice letos přišel o šanci bojovat o Stanleyův pohár, v Red Wings by ale měl dostat mnohem větší prostor na ledě. Může tak ukázat, že bylo chybou Capitals se ho zbavovat.

Čtvrteční souboj s Blackhawks to dokázal. Vrána, kterého kouč Jeff Blashill zařadil do druhé útočné formace po bok Michaela Rasmussena a Valtteriho Filppuly, strávil na ledě téměř 17 minut, což se mu za posledních 22 duelů v dresu Washingtonu poštěstilo jen jednou - 20. března proti NY Rangers.

Vítězný gól Detroitu Red Wings oslavuje jeho střelec - útočník Jakub Vrána.

Carlos Osorio, ČTK/AP

A hlavně se dočkal i možnosti chodit na přesilové hry, o čemž si u Capitals mohl nechat tak akorát zdát... Dvanáctý gól v sezoně, ale teprve druhý za posledních šestnáct zápasů, byl třešničkou na vydařeném debutu za Detroit.

„Bylo to důležité. Když se od vás čekají góly a prosadíte se hned v prvním zápase, může se vám dýchat trochu lépe. Tlak neroste. Věřím, že mu gól hodně pomůže," přeje si Blashill.

Vrána sice po utkání novinářům na tiskové konferenci k dispozici nebyl, ke svému trejdu do Detroitu se ale krátce vyjádřil už po prvním tréninku s týmem.

Radost v podání hokejistů Detroitu Red Wings. Gólman Thomas Greiss (29) přijímá gratulaci od českého útočníka Jakuba Vrány (15) po utkání s Chicagem Blackhawks.

Carlos Osorio, ČTK/AP

„Doufám, že ukážu, co umím a využiju šance, jak nejvíce to půjde. Když vás někdo chce, motivuje mě to, abych ze sebe vydal maximum a pomohl klubu k úspěchům," prohlásil majitel stříbra z MS osmnáctek z roku 2014 a účastník předloňského seniorského MS.