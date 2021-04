V pátečních zápasech hokejové NHL se do statistik zapsala hned čtveřice českých hráčů. Boston dokázal porazit New York Islanders 3:0. Na výhře se brankou podílel David Pastrňák a asistenci poté přidal David Krejčí. V zápase Minnesoty se San Jose skóroval Tomáš Hertl, který dostal ideální přihrávku od Radima Šimka. To na výhru ale nestačilo a Sharks prohráli s Minnesotou 3:2.