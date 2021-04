Proklamace jsou jedna věc, realita druhá. Hokejisté San Jose Sharks sice ještě v Západní divizi NHL nevypadli z bojů o play off, devět zápasů před koncem základní části ale ztrácejí na postupovou pozici šest bodů a jejich výkony v posledních dvou týdnech jsou prachmizerné. V sobotu s Minnesotou (3:6) ztratili už osmý zápas v řadě!

Nikdo, ani Tomáš Hertl, nedokáže skomírající tým nabudit. Pouze pondělní duel ve Vegas, kde se Patrick Marleau posunul na první příčku historických tabulek v počtu odehraných utkání před Gordieho Howea, prohráli Sharks až po nájezdech, jinak se jim bodové zisky vyhýbají.

„Katastrofa," bědoval o víkendu kouč Bob Boughner. „Hrajeme o život a dostaneme gól z první střely. To nám okamžitě bere vítr z plachet, ale taky to není žádná omluva. Na nápravu jsme měli 59 minut. Jenže nic zásadního se nestalo..."

San Jose teoreticky ještě žije, protože forma dalších dvou aspirantů na poslední volné místo do play off v jejich divizi je podobně žalostná. Arizona vyhrála dva z minulých devíti zápasů, St. Louis čtyři ze 14.

„Na začátku utkání potřebujete hlavně dobré zákroky gólmana. A těch se nám nedostalo," vysvětloval Boughner, proč střídal Martina Jonese a od druhé třetiny poslal na plac Josefa Kořenáře.

„Musím hlavně odvádět to nejlepší na každém tréninku a pak už je to volba trenérů, jestli mě tam pošlou," tvrdil v týdnu 23letý český brankář. „Když se podíváte na náš rozpis, tak by měl (Kořenář) příležitost ještě dostat," ujistil kouč Sharks.

Český brankář Josef Kořenář v brance San Jose se snaží zlikvidovat šanci Jakoba Silfverberga z Anaheimu.

Tony Avelar, ČTK/AP

V jejich sestavě proti Wild chyběl s menším zraněním obránce Radim Šimek, který v poslední době podle Boughnera nehrál sebevědomě a občas kvůli tomu volil špatná řešení.

Výkony 28letého beka ale nejsou tím, co sráží Sharks do kolen. Vždyť kapitán Logan Couture nasbíral za uplynulé dva týdny jediný gól, hvězdný bek Erik Karlsson shromažďoval spíš minus body (-8) a osamocený Hertl (2+3) všechno nezachránil.

„Play off je část roku, ve které pokaždé hraju svůj nejlepší hokej. Nepostoupit do něj dvakrát po sobě by bylo strašné," obával se Hertl. Pokud se nestane hokejový zázrak, bude se s tím muset smířit.