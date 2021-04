Palát byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu, přitom to vypadalo, že by to mohl být jeho večer. Do listiny střelců se sám zapsal jako první, když ho ve 12. minutě našel přihrávkou zpoza branky Brayden Point a Čech z úhlu pálil pod horní tyč. S hokejkou nad hlavou si pak vychutnával ovace fanoušků.

Columbus ještě v první třetině skóre otočil, český útočník ale Tampu nenechal ve štychu a přihrávkami se podílel na gólových akcích u vyrovnání na 2:2 a 3:3. Nejprve poslal z vlastního obranného pásma touš na pravé křídlo a založil tak přečíslení dvou na jednoho, které zakončil Joseph.

Na začátku třetí části hry pak při přesilovce ideální přihrávkou našel Alexe Barre-Bouleta, který pálil do odkryté branky. Zaznamenal svůj první gól v NHL a souhru s Palátem si nemohl vynachválit. „Byl jsem na druhé straně než Paly. Krásně mě našel a já měl před sebou prázdnou branku. Stačilo to trefit," zářil po premiérovém zásahu ve slavné lize. „Hodně se mi ulevilo, protože několik šancí jsem už zahodil. Konečně můžu myšlenky na první gól pustit z hlavy a hrát v klidu," smál se Barre-Boulet.

Po jeho zásahu odstoupil ze zápasu kvůli zranění finský gólman Columbusu Joonas Korpisalo. Jeho náhradník, Lotyš Elvis Merzlikins do konce šedesáté minuty držel nulu a duel dospěl do prodloužení. Tam už to byla v podání Tampy rychlovka a po deseti sekundách rozhodl Hedman. Zaznamenal tak druhý nejrychlejší gól v prodloužení v historii klubu Tampa Bay.

