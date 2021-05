Nechvalně známý hokejový rváč Tom Wilson z Washingtonu Capitals byl vedením Rangers obviněn z děsivého násilného činu, poté co odrovnal dva jejich hráče, včetně jejich největší hvězdy Rusa Artěmiho Panarina. Wilson dostal pouze pokutu pět tisíc dolarů (asi 107 tisíc korun) a to se newyorskému celku nelíbí.

Kanadský útočník je známý svými ostrými zákroky a nevybíravým chováním. Jeho hrubost pocítil na vlastní kůži Pavel Bučněvič, kterého Wilson napadl zezadu do hlavy, poté co při souboji o puk před brankou upadl. Artěmij Panarin se snažil Wilsona od svého spoluhráče odtrhnout, ale Kanaďan se vrhl i po něm.

Srazil ho na led tak, že Panarin utrpěl zranění v dolní části těla a do sezony již nezasáhne. Překvapivým se stal verdikt rozhodčích, kteří kanadského rváče vyloučili jen na dvě minuty za hrubost plus deset minut osobní trest. Po odpykání trestu se do zápasu vrátil a do prázdné branky ještě pečetil výhru Washingtonu gólem na 6:3.

Rangers nyní vydali prohlášení, v němž obvinili vedoucího bezpečnosti hráčů Georga Parrose ze zanedbání povinnosti a uvedli, že proto není způsobilý k tomu, dál vykonávat svědomitě svoji funkci. „Jsme nesmírně zklamaní, že Wilson nebyl suspendován za svůj děsivý násilný čin," stojí v prohlášení.

Wilson je přitom opakovaný recidivista, který v minulosti schytal slušné flastry. V roce 2018 dostal stopku na 14 zápasů za útok na hlavu soupeře. V letošní sezoně inkasoval sedmizápasový trest za naražení Brandona Carla z Bostonu.