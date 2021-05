Odplata za tvrdý zákrok. Hodně ostrý start mělo středeční utkání NHL mezi celky New York Rangers a Washington Capitals. Hned šest hokejistů se do sebe pustilo bezprostředně po úvodním vhazování duelu hraného v Madison Square Garden. Ze strany Rangers to byla msta za počínání washingtonského Toma Wilsona z pondělního vzájemného duelu. A rukavice šly dolů hned několikrát, celkem bylo v první třetině k vidění šest bitek. Rozhodčí za celý zápas rozdali 141 trestných minut.