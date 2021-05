Galvas prožívá povedené období. V první květnový den se v přípravném utkání národního týmu proti domácímu Německu zaskvěl dvěma góly a měl výrazný podíl na výhře 5:4. Nyní se dočkal smlouvy s jedním z tradičních klubů nejlepší hokejové ligy světa.

"Je to splněný sen. Pracoval jsem dlouho, abych si tento moment mohl užít a pocit je to nádherný. Sportovně se jedná jednoznačně o nejlepší dny života. Nejprve dva góly za reprezentaci, následně kontrakt s Chicagem," uvedl Galvas v rozhovoru poskytnutém agenturou Sport Invest, která jej zastupuje.

Jakub Galvas během tréninku hokejové reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

Je přesvědčený, že k dohodě s Chicagem mu výrazně dopomohly dvě sezony na severu Evropy. "Jednalo se jednoznačně o správné rozhodnutí a jsem rád, že jsme tuto cestu zvolili. Angažmá mě posunulo hokejově i lidsky, dospěl jsem po všech stránkách. Po dvou letech v extralize jsem potřeboval nový impulz, udělat další krok k zámoří," podotkl Galvas, jenž do Finska odcházel z Olomouce.

That new contract smile😁



Jakub Galvas makes it official! #Blackhawks pic.twitter.com/9hA4DtAgNN — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) May 6, 2021

Věří, že by se mohl prosadit do prvního týmu. Blackhawks zůstali letos potřetí za poslední čtyři ročníky bez play off. "Bude záležet čistě na mé formě, aktuální výkonnosti. Jsem připraven na to, že o šanci se budu muset poprat na farmě, ale těším se i na tuto výzvu. V létě se pod vedením Jakuba Fryče v Olomouci pořádně připravím, v plánu budou určitě dvoufázové tréninky a snad taky led," plánoval.

V Blackhawks bude mít i české spoluhráče. "S Dominikem Kubalíkem jsem se potkal už na development campu, kde jsme měli možnost se poznat. Samozřejmě od něj i od Davida Kämpfa budu sbírat informace. Ideální by samozřejmě bylo, pokud bychom k tomu měli prostor na světovém šampionátu," pousmál se Galvas, jenž si v sezoně za Jukurit připsal ve 47 zápasech 11 bodů (2+9).

"S Chicagem jsme byli v kontaktu dlouhou dobu, společně jsme konzultovali také Kubův přesun do Finska. Možnost podpisu kontraktu v Blackhawks existovala již v loňském roce, ale trpělivost se vyplatila. Kuba se opět herně a fyzicky posunul, dohoda přichází ve správný čas. v Jukuritu dostal velký prostor na ledě i možnost individuálního rozvoje, na zámoří je připraven," je přesvědčený šéf hokejové sekce agentury Sport Invest Robert Spálenka.

"Ještě pár let nazpět by byl s jeho figurou cíl v podobě NHL poměrně obtížný, ale celá soutěž se výrazně posouvá k rychlosti. Chicago je jedním z klubů, které mají hru založenou na precizní práci s pukem a kombinaci, což bude Kubovi jednoznačně vyhovovat. Je to hráč s vysokou herní inteligencí, skvělým čtením hry. Svoji šanci si bude muset pravděpodobně vybojovat přes působení na farmě, ale jsem přesvědčen, že sen v podobě stabilního místa v NHL se mu podaří naplnit," dodal Spálenka.