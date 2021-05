Coyotes ztratili šanci na postup do play off a v posledních duelech základní části tak ‚obehrávali' hokejisty, se kterými počítají do dalších sezon. „Jsem vděčný, že tady můžu být. Určitě je to jeden z největších dnů v životě," vyprávěl Jeník před premiérou.

Vteřinu před jejím vypršením skóroval do opuštěné klece San Jose (5:2), následující večer krásně trefil mezeru nad ramenem gólmana Sharks Melničuka a Arizona v SAP Center zase vyhrála (5:4 v prodloužení).

John Hefti, ČTK/AP

„Jsem za něj rád a nepochybuju, že těch gólů v kariéře dá ještě hodně," pravil zkušený Phil Kessel.

Za pouhých 24 minut pobytu na ledě stihl Jeník jen o zásah méně než kapitán týmu Oliver Ekman-Larsson za celou sezonu.

„Honza je všestranný hráč. Šikovný v osobních soubojích se skvělou střelou. Ale taky dokáže být provokatér, dostat se pod kůži a nebojí se ani shodit rukavice a pomlátit se s největšími tvrďáky soupeře. Je prostě takový, jakého ho tým v danou chvíli potřebuje. To je jeho neskutečná výhoda," řekl pro Sport.cz Jeníkův agent Michal Sivek.

John Hefti, ČTK/AP

„Silový hráč, navíc šikovný. Dobrá kombinace," souhlasil generální manažer Coyotes Bill Armstrong.

Českými debutanty se to v této sezoně v zámoří s výjimkou gólmanů (Vítek Vaněček, Daniel Vladař, Josef Kořenář) moc nehemžilo.

Kromě Jeníka si první starty připsal v poli už jen pittsburský Radim Zohorna. Útočník Arizony může svoje květnová představení využít v boji o sestavu pro následující ročník.

Tony Avelar, ČTK/AP

Kdy se se svým klientem potká, však Sivek prozatím netuší. Jeník strávil podstatnou část sezony na farmě v Tucsonu. I když se letos v AHL, stejně jako loni, kvůli koronavirové pandemii nehraje Calder Cup, týmy z Pacifické divize, kam patří i ‚béčko' Arizony, mají ještě nastoupit v turnaji o divizního šampiona.

„V týmech, které mají hrát tuhle nadstavbu, ale panuje celkem nevole. Hráči byli v této sezoně kráceni na penězích a play off se hraje bez výplaty. Pro některé kluky je těžké se na to v této situaci motivovat," vysvětloval Sivek.

Jeník ale není z těch, kterým by zápal chyběl. Jako číslo 65 draftu 2018 už svoji vůli prokázal, třeba když se vyhrabal ze zranění, jež utrpěl na na juniorském šampionátu 2020.

Gól taky zvládl vstřelit hned při svém debutu na farmě. V prvních startech v NHL pak nastoupil v centru třetí formace Arizony mezi Derickem Brassardem a Christianem Fischerem. Management Coyotes má Jeníka také dobré reference od trenéra Tucsonu Stevea Potvina.

„Honza už byl na několika kempech Arizony. U kluků je oblíbený, bez problémů zapadne. Ale taky zůstává pokorný, protože ví, že každý rok je to velký boj o sestavu. Tím, co umí, by se ale do týmu dostat měl," předpokládá Sivek.