Play off NHL se blíží a Boston už má pro první kolo jistotu, že se utká právě s Washingtonem. Vedení Bruins se rozhodlo proto nenasadit mimo jiné první dvě formace a dalo příležitost náhradníkům. Hned sedm hokejistů Bostonu z úterního duelu mělo na svém kontě jen deset a méně odehraných zápasů v NHL.

Z českých hráčů se tak v dresu Bruins dostal na led jen obránce Jakub Zbořil, jenž nastupoval v první formaci. Brankář Daniel Vladař plnil roli náhradníka Jeremyho Swaymana.

Vedle Pastrňáka a Krejčího nenastoupil ani forvard Ondřej Kaše, který do Washingtonu vůbec neodcestoval. V pondělí se sice po 52 zápasech, v nichž byl mimo hru kvůli zranění v horní polovině těla, vrátil do sestavy proti New Yorku Islanders, ale už ve třetí třetině odstoupil. Opět kvůli zranění v horní polovině těla.

Vaněček inkasoval jediný gól v polovině utkání, když obránci Washingtonu nechali před bránou zakončit Curtise Lazara. Ještě ve druhé třetině srovnal Carl Hagelin. Výhru domácím pak vystřelil dvě sekundy před koncem Michael Raffl, jenž překonal Swaymana z nulového úhlu.

Na led se po zranění vrátil také kanonýr Capitals Alexandr Ovečkin. Odehrál 19 minut, zaznamenal čtyři střely na bránu a čtyři hity, mezi střelce se však nezapsal. Ve 45 odehraných zápasech tak nastřílel 25 gólů a poprvé v šestnáctileté kariéře v zámoří nenaplní metu 30 branek v základní části.

Winnipeg rozstřílel hosty z Vancouveru především díky Blakeu Wheelerovi, který dvě branky sám dal a na dvě nahrál. Gólman Jets Connor Hellebuyck pochytal všech 24 střel a zaznamenal čtvrté čisté konto v sezoně.

Velké jubileum oslavil v dresu vítězů Paul Stastny, který odehrál 1000. zápas v NHL. Winnipeg si díky výhře pojistil třetí místo v Severní divizi a v prvním kole narazí na Edmonton.