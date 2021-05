Šestatřicetiletý Fleury, který je trojnásobným vítězem Stanleyova poháru s Pittsburghem (2009, 2016 a 2017) a majitelem zlata z olympijských her z Vancouveru z roku 2010, se dočkal vůbec první individuální ceny v kariéře. O sedm let mladší Lehner tuto trofej získal už v roce 2019 při působení v New York Islanders spolu s Thomasem Greissem a před dvěma roky převzal také Bill Masterton Trophy za oddanost hokeji.

Před vznikem Jennings Trophy v sezoně 1981/82 dostávali brankáři za nejnižší počet inkasovaných branek Vezinovu trofej. Český gólman Dominik Hašek obdržel Jennings Trophy třikrát - v letech 1994 a 2001 v Buffalu a v roce 2008 v Detroitu. Dvakrát v letech 1999 v Dallasu a 2000 v St. Louis ji vyhrál Roman Turek a v roce 2003 ve Philadelphii také Roman Čechmánek.