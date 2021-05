Ve své sbírce má Patrik Eliáš dva Stanley Cupy z let 2000 a 2003 a pod stropem arény Prudential Center v Newarku pak vyvěšený dres s číslem 26. Ani po konci kariéry nenechává nejproduktivnějšího hráče v hokejových dějinách New Jersey začátek play off chladným. „Žádný z favoritů to nebude mít lehké,“ tvrdí 45letá legenda Devils. Dnes v noci se startuje!