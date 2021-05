O dva hity jste nakonec přeskočil Bradyho Tkachuka z Ottawy. Celkem 11 jste jich přitom nastřádal až v posledním zápase. Byl to cílený útok na nejvyšší stupínek?

V plánu jsem to neměl, ale když ta možnost byla, šel jsem tomu naproti. Pomohlo mi, že zápas s Tampou byl dost vyhecovaný. Nechci říct, že jsem závodil, ale věděl jsem, že musím hrát tvrdě, abych Tkachuka překonal. A jsem rád, že to vyšlo.

Právě s Tampou v noci na pondělí rozehrajete sérii. Gólman Petr Mrázek z Caroliny tvrdil, že v Centrální divizi o sobě nikdo nemůže říct, že je favorit, dokud Lightning nevypadnou. Jste připraveni na úkol odstranit z cesty posledního šampiona?

V tom má Mráza naprostou pravdu. Máme před sebou tvrdej oříšek, ale myslím si, že jsme dobře sehraný tým a celkově jsme s nimi zápasy celou sezonu zvládali. Sice nejsme tak zkušení, ale o to jsme hladovější. Já jsem docela rád, že jdeme na právě na Tampu.

Nejvíc hitů v základní části Radko Gudas (Florida) - 250 Brady Tkachuk (Ottawa) - 248 Jani Hakanpää (Carolina) - 215 Rasmus Ristolainen (Buffalo) - 193 Cal Clutterbuck (NY Islanders) - 191

Zvýšilo vám hodně sebevědomí, že jste s ní vyhráli pět z osmi utkání? Poslední dvě dokonce 5:1 a 4:0.

Přesně tak, určitě to pomohlo. Všichni se cítíme dobře, chceme to Tampě co nejvíc znechutit a poslat ji domů.

Jordan Martinook gets hit by Radko Gudas, and his leg bends in a way it shouldn't bend... He went straight to the locker room, not putting any weight on his right leg. pic.twitter.com/anNy7yIzgN — Brett Finger (@brettfinger) April 23, 2021

V minulém duelu sudí rozdali přes 150 trestných minut. Můžeme v play off čekat něco podobného?

Myslím, že to bude hlavně boj. Poslední zápasy se hrál hodně tvrdý hokej. Už to mělo play off atmosféru. Šli jsme si za svým a chtěli jsme jim ukázat, že by se nás měli bát.

A bojí se? Jsou z vás nervózní?

Nervozita asi není to správné slovo. Určitě nečekali, že je budeme v sezoně porážet. Ale pořád jsou to šampioni, drželi se na předních příčkách celé ligy. Mezi osmi nejlepšími týmy základní části jsou tři z naší divize, takže asi nemají důvod být nervózní. Hlavní bude, aby si každý hleděl svých povinností a udržel nervy na uzdě. Kdo tu disciplínu bude mít, vyhraje.

Lightning na vás hodlají vyrukovat s uzdravenými hvězdami Stamkosem a Kučerovem. Vezmete si někoho z nich do parády?

To ještě uvidíme, kdo na ně bude hrát. I když byl Kučerov dlouho mimo hru, tak ho pořád beru jako jedničku. Má skvělou střelu, úžasný přehled. A pak ta jeho nepředvídatelnost. On dokáže všechny přesvědčit, že něco udělá a potom předvede něco úplně jiného. V tom je jeho výjimečnost. Já se na ně strašně těším. Jsou to šampioni loňského roku, a to je vždycky výzva. My se ale chceme ukázat, že je to naše sezona.

Radko Gudas (uprostřed) se raduje z gólu

Jasen Vinlove, Reuters

Tampa vás přitom v roce 2010 draftovala a uvedla do NHL. Pořád tam máte i bývalé spoluhráče. Už jste si poslali nějaké výhrůžné esemesky s Ondřejem Palátem?

(směje se) Výhrůžné určitě ne. Víme, o co jde, ale na to jsme až moc dobří kamarádi, aby něco takového proběhlo.

V minulosti už jste hrál za výborné týmy, v čem je Florida jiná?

V tom, že všechny překvapila. Ve Washingtonu byla jiná mentalita, tam se výhry čekaly. S Panthers jsme ale dokázali něco vybudovat, měli jsme vynikající základní část, máme na začátek domácí výhodu, to je přece skvělé. Letos si tu hokej užíváme, a to úžasné počasí k tomu už je jen bonus.

Budete se v play off držet nějakých rituálů?

To ani ne. Já si uvědomuju, že tyhle zápasy budou mít větší hodnotu, ale stejně jdu do každého na 100 procent, takže to není nic jiného nebo zvláštního. Teď jsem si jen užil volno s rodinkou, abych byl nachystaný na ten zápasový kolotoč.

Zdá se vám teď o hokeji?

To teda nemůžu říct. Doma spím maximálně pár hodin v kuse, než mě vzbudí některé z dětí... K žádným snům se ani nedostanu (směje se).

Pomáhají vám letos hodně diváci? Byť je jejich množství v hale omezené.

Měli jsme štěstí, že od začátku sezony mohli aspoň nějací lidé do hlediště. Když jsme pak jeli do Chicaga a v té dvacetitisícové aréně nebyl nikdo, tak z toho měl člověk divný pocit. Jsem za to vděčný, protože lidi nám to dost ulehčili.

K play off tradicím patří na Floridě gumové krysy na ledě. Těšíte se?

Tady je fanoušci hážou na plochu po každém vyhraném zápase. Tak věřím, že budou mít důvod i v play off.