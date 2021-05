Fanoušci čekali, zda se Panteři vrátí do hry, nebo Tampa zaknihuje třetí výhru v sérii a přiblíží se postupu. Na začátku osmé minuty, kdy Gudas zvyšoval na 2:0 vše vypadalo tak, že bude platit první varianta. V čase 7:05 český obránce poslal od modré čáru puk na branku, ale jeho pokus zastavil blokující krajan Palát. Odražený touš si ale znovu našel Gudas a tentokrát se jeho střela zastavila až v síti.

Vedení Floridy se ovšem ve druhé třetině rozplynulo po gólovém uragánu domácích. Ti totiž v této části hry nasázeli pět gólů a otočili skóre na 5:3. Pátý gól vstřelili při vyloučení Gudase za hákování. Ve třetí dvacetiminutovce pak pro změnu přišla stíhací jízda Panterů. V čase 56:53 poslal zápas do prodloužení Forsling.

„Rozjeli jsme zápas fakt skvěle. Nikdo z nás nechtěl prohrávat v sérii 0:3 na zápasy," pochvaloval si dobrý vstup do utkání útočník Floridy Jonathan Huberdeau, jenž si připsal dvě asistence. Vážil si toho, že s týmem nezamával kolaps ve druhé třetině. „Musíme být příště chytřejší, naštěstí jsme se ještě zvedli a povedlo se nám zápas zachránit," pochvaloval si.

V prodloužení přišla další Gudasova velká chvíle, když poslal z obranné třetiny puk do středu kluziště. Tam do něj možná trochu šťastně šťouchl jeho spoluhráč Vatrano a pohotový Lomberg sám před gólmanem nezaváhal. „Frank to udělal skvěle, dostal jsem se sám za obránce a pak už stačilo jen dát gól," smál se autor vítězné trefy. „Byla to celkově výborná souhra."

Zářil také brankář Sergej Bobrovskij, který odchytal třetí část i prodloužení a ani jednou neinkasoval. „Po druhé třetině jsme si v kabině něco řekli a ukázalo se, jakou máme sílu. Nezáleží na tom, o kolik gólů prohráváte, porvali jsme se o to a vyhráli. Takové vítězství nás ještě víc dá dohromady, je to velká výhra," hlásil pyšně.

Radko Gudas (vpravo) se raduje se spoluhráči z Floridy z gólu proti Tampě.

Chris O'Meara, ČTK/AP

To v táboře Tampy vládlo zklamání. „Museli jsme počítat s tím, že neprohrajeme v play off ani zápas, ale třetí třetinu jsme nezvládli. Nedá se nic dělat. Musíme zareagovat jako tým a příště být lepší," konstatoval obránce Lightning Victor Hedman. „Teď jsme dole, ale pořád v sérii vedeme. Věřím, že příště to zvládneme lépe."