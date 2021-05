Tak tohle byla pastva pro oči, lahůdka i pro hokejové labužníky! Český útočník David Pastrňák ve službách Bostonu otevřel skóre pátého zápasu 1. kola play off proti Washingtonu nádherným gólem, v němž znovu prokázal svoji výjimečnou hokejovou dovednost. Bruins nakonec zvítězili 3:1, celkově vyhráli sérii v poměru 4:1 na zápasy a postoupili do dalších bojů, v nichž je čeká vítěz měření sil mezi Pittsburghem a New York Islanders.