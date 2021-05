Český útočník Martin Nečas pomohl jednou asistencí k postupu Caroliny do 2. kola play off NHL. Tým Hurricanes sice prohrával v Nashvillu 1:3, ale stihl vyrovnat a v prodloužení rozhodnout o vítězství i postupu. Toronto prohrálo v pátém utkání 1. kola play off NHL s Montrealem 3:4 v prodloužení a nevyužilo tak první možnost k postupu. Během zápasu sice smazalo tříbrankové manko, ale nakonec po necelé minutě prodloužení inkasovalo rozhodující gól.