Hlavní postavou rozhodujícího utkání o postup do druhého kola Stanley Cupu mezi Vegas a Minnesotou se stal švédský forvard Mattias Janmark. V utkání, které Knights nakonec ovládli poměrem 6:2, zaznamenal hattrick. Hráči z města hazardu si tak zajistili, jako v pořadí sedmý celek, postup do čtvrtfinále play off hokejové NHL.