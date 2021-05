Konečně. Diváci se vrátili na tribuny. Kdo sledoval sobotní utkání druhého kola play off NHL mezi Bostonem Bruins a New Yorkem Islanders si nemohl nevšimnout. Duel se hrál s parádní kulisou téměř plně zaplněné arény TG Garden. Vedení haly totiž už před nějakou dobou avizovalo, že do ochozů vpustí větší množství návštěvníků. Parádnímu hattricku českého hokejisty Medvědů Davida Patrňáka tak aplaudovalo 17 400 fanoušků.