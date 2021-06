Český gólman Petr Mrázek čaroval v brance Caroliny, která vyhrála v utkání 2. kola play off NHL na ledě Tampy Bay 3:2 v prodloužení a snížila stav série na 1:2 na zápasy. Slavit mohl i Boston, který zdolal v New Yorku tamní Islanders 2:1 v prodloužení. Český útočník David Pastrňák se do statistik zapsal jen díky vyloučení. Boston vede v sérii 2:1 na zápasy.

Český hokejový útočník David Pastrňák z Bostonu odehrává puk před Mathew Barzalem z New York Islanders v utkání 2. kola play off NHL.

Boston urval vedení v sérii s Islanders v prodloužení. Na ledě u toho byli čeští útočníci David Pastrňák a jeho jmenovec Krejčí. Do statistik se zapsal jen první jmenovaný, ovšem radost z toho neměl. Místo mezi střelci či asistenty totiž figuroval jen na seznamu vyloučených hráčů, když vyfasoval dvouminutový trest za sekání. Oslabení ale přežil jeho tým bez úhony, takže i „Pasta" může být po vítězství maximálně spokojený.

Bruins do utkání vstoupili lépe a už od šesté minuty vedli po zásahu Smithe, který z prostoru mezi kruhy prostřelil brankáře. O vyrovnání se postaral v 55. minutě Barzal, jenž zakončoval po objetí branky a natřikrát propasíroval touš do sítě. Rozhodnout muselo prodloužení. A tam přišla velká chvíle bostonské hvězdy Brada Marchanda. Zkušený útočník překvapil z úhlu na gólmana Varlamova, puk skončil v horním růžku branky a Bruins mohli slavit.

Tampa šla na domácím ledě do duelu s Carolinou s vědomím, že když uspěje, bude postup do dalšího kola play off hodně blízko (vedla 2:0 na zápasy). Branky začaly padat až ve druhé dvacetiminutovce. Nejprve dvakrát v rozmezí pár desítek sekund udeřili Hurricanes. Jenže ještě před druhou přestávkou bylo srovnáno. Petr Mrázek v brance Caroliny předváděl parádní zákroky, ale Tampa proměnila v góly parádní kombinace při přesilových hrách. Tam neměl Mrázek, pro nějž to byl první start v letošním play off, nárok.

Duel, v němž se na domácí straně neprosadili Jan Rutta i Ondřej Palát a za hosty nebodoval Martin Nečas, tak dospěl do prodloužení. Tam Tampa nabídla soupeři po faulu Kučerova přesilovku a hosté šancí nepohrdli. Fin Aho pálil na branku, před gólmanem pak puk ještě tečoval Jordan Staal a bylo hotovo.