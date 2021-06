Z výhry se radovat nemohl, ze vstřelené branky ano. David Krejčí z Bostonu se díky zásahu do sítě NY Islanders (4:5) opět přiblížil v hodnocení produktivity play off NHL legendárnímu Patriku Eliášovi. Ten je v historických tabulkách slavné zámořské soutěže z českých hráčů se 125 kanadskými body zatím druhý. Krejčí na krajana ztrácí tři body. Výš poskočil i bostonský David Pastrňák, jenž se z pohledu českých hokejistů dostal do elitní desítky, když předstihl Ondřeje Paláta.