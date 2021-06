Hokejisty New York Rangers bude podle zámořských médií trénovat Gerard Gallant, který začátkem června dovedl Kanadu k triumfu na mistrovství světa v Rize. Sedmapadesátiletý kouč údajně jednal s klubem ještě před cestou do Lotyšska. Šampionát začali Kanaďané třemi porážkami, ale po finálové výhře 3:2 nad Finskem nakonec slavili 27. titul v historii.

V roli hlavního kouče Rangers Gallant nahradí Davida Quinna, který byl odvolán i se svými asistenty poté, co newyorský tým nepostoupil do bojů o Stanleyův pohár.

Do NHL se kanadský trenér vrací po roce a půl. Loni v lednu skončil na střídačce Vegas Golden Knights, které v jejich první sezoně v soutěži dovedl v roce 2018 do finále play off. Předtím koučoval Columbus a Floridu.