Když Pavel Francouz sledoval, jak jeho spoluhráči z Colorada vstoupili do play off, už je viděl nejméně ve finále Stanley Cupu. V sérii s Vegas se ale všechno zadrhlo a třicetiletý gólman neměl páky, jak Avalanche pomoct. Letos kvůli problémům s kyčlemi neodchytal ani minutu a po operaci se dává v Denveru dohromady na další sezonu.

Colorado vyhrálo úvodních šest zápasů play off. Asi vás taky napadlo, že si jde pro Stanley Cup.

Základní část jsme odehráli výborně, v prvním kole play off jsme smázli St. Louis, které vyhrálo Stanley Cup před dvěma lety. Čekal jsem, že to bude těžká série, ale přejeli jsme je neskutečným způsobem. V tom samém trendu jsme pokračovali první zápas s Vegas, dali jsme jim 7:1 a v tu chvíli nás všechny napadalo, že budeme hrát finále. Věděli jsme, že bychom další kolo šli na vítěze série Montreal-Winnipeg. Asi jsme přemýšleli moc dopředu...

Kde nastal zlom?

Určitě jsme Vegas nepodcenili, ale oni se přesvědčili, že s námi nebudou moct hrát normální hokej a budou se muset snažit nám to znepříjemnit a znechutit. Zareagovali dobře. V tom druhém zápase jsme je první třetinu ještě mleli, ale pak oni byli lepší. Nedali jsme góly, oni převzali iniciativu a válcovali nás. Dali asi pět tyček a jen díky (brankáři) Grubauerovi, který chytal neskutečně, jsme dokázali v prodloužení vyhrát. Ale už to bylo rozpačité a všichni cítili, že to nebylo ono. Chtěli jsme na dobré výkony navázat ve Vegas, ale to se nepodařilo.

Pavel Francouz po výhře nad Arizonou.

Twitter

Váš elitní útok s MacKinnonem byl dobře pohlídaný. Proč nezaskočily další formace?

První lajna byla letos odskočená jako každý rok. Ale měli jsme silné i ty další útoky, což se několikrát v sezoně ukázalo. Jenže Vegas hrálo chytře. Oni věděli, že pokud je zamkneme ve třetině a budeme hrát u nich, tak nedopadnou dobře. Snažili se rychle ten puk dostat ze třetiny a naši snahu dokázali narušit. My pak nevěděli, jak zareagovat.

Nelitoval jste, že nemůžete Grubauerovi trochu pomoct? Nebyl přetížený?

Skoro celou sezonu odchytal sám. Ale byl dobře natrénovaný, měl síly. V základní části mu kluci pomáhali i tím, že jsme soupeře dost válcovali. Hlavně psychicky to ale muselo být strašně náročné. I když na jeho výkonech to znát nebylo, chytal výborně celé play off. S Vegas to byl náš nejlepší hráč.

Nepropásli jste jedinečnou šanci? Některým klíčovým hráčům končí smlouvy. Kádr se asi docela promění.

Pro management Avalanche to bude těžké léto. Smlouvu nemá Cale Makar, což je jeden z nejlepších beků soutěže a má nominaci na Norris Trophy. Nový kontrakt potřebují i náš kapitán Gabriel Landeskog a Grubauer, který má nominaci na Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana... Vyjednávací trumfy jsou na straně hráčů a zaslouženě. Podepsat všechny tři je pro Colorado prioritou tohoto léta.

Pavel Francouz po návratu do Česka.

Sport Invest

Vy kontrakt na další rok máte. Byl to jeden z důvodů podstoupit tak radikální zákrok?

Určitě jo. Když už jsem musel na operaci, tak bylo lepší udělat obě kyčle, než abych se k tomu třeba za dva roky zase vracel. Zkrácenou sezonu jsme tomu obětovali. Teď už jsem ve fází, kdy chodím na led a postupně se dostávám do rozkleků. Už je to ta zábavnější část. Posiluju i těžší váhy, nejhorší je za mnou.

Sháněl jste si informace od dalších brankářů, kteří tuto operaci mají za sebou?

Hodně gólmanů tu operaci podstoupilo a vrátili se. Uklidňuje mě, když koukám třeba na Varlamova z Islanders, který chytá na top úrovni bez nějakých problémů. To člověku dává klid do duše. Já před tou operací nebyl ve stavu chytat. Takže tohle byla jediná naděje.

Pavel Francouz v reprezentačním retro dresu při utkání proti Švédsku.

Vlastimil Vacek, Právo

Pořád jste v Denveru, takže si klub bude hlídat celou vaši rekonvalescenci?

Na chvilku bych se měl dostat domů. Půl roku jsme neviděli rodinu. Ale poletím tak na tři čtyři týdny maximálně a většinu léta strávím v Coloradu. Jdeme raději pomalejší cestou, když ten čas máme. Nechceme nic uspěchat. Směřujeme to, abych byl na přípravný kemp ve stoprocentní kondici a nic mě nebolelo.

Asi je to nejdelší pauza, jakou jste si od hokeje dal. Je to tak?

To je. Ale ze začátku já ani neměl chuť hokej sledovat, když to bylo bez fanoušků. Doma jsem si NHL nepouštěl. Ale v play off už lidi chodili a ta úžasná atmosféra mi vlila krev do žil. To jsem si říkal: Už abych tam taky byl a zažil zase ty skvělé pocity.

Brankář Pavel Francouz přichází na sraz hokejové reprezentace v Pardubicích.

Vlastimil Vacek, Právo

V době vaší absence nakouklo do NHL pár mladých českých gólmanů. Co jste na ně říkal?

Byl jsem za to strašně rád, protože víme, jak se počty českých hráčů v NHL snižují. Ale česká gólmanská škola drží tu vlajku ještě v solidní kondici. Vítek Vaněček měl parádní první sezonu ve Washingtonu. Kořka (Josef Kořenář) si počkal v San Jose na šanci. Chytal proti nám a šlo mu to výborně. U Lukáše Dostála v Anaheimu je jen otázkou času, kdy naskočí. Byl to nejlepší gólman finské ligy, na farmě se mu dařilo. O něm vůbec nepochybuju, může to být top gólman NHL.

Ale beků ani útočníků se moc nedostává.

Nemám pro to kloudné vysvětlení ani teorii, ale česká gólmanská škola krok se světem vždycky držela. Možná je to tím, že řada týmů tady sází na Evropany v brance. Je tu hodně Rusů, Švédů, Finů. I to nám pomáhá, že jsme z Evropy.