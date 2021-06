Český útočník Ondřej Palát se trefil do sítě New York Islanders v semifinále NHL a jeho Tampa vyhrála zápas vysoko 8:0. Palát oslavuje svou trefu se spoluhráči Braydenem Pointem (21) a obráncem Davide Savardem.

Hokejisté Tampy měli parádní vstup do utkání. Už ve druhé minutě je poslal do vedení Stamkos a rozpoutal gólový uragán. Druhá trefa na sebe nenechala dlouho čekat, Gourde v šanci zakončoval a puk si do vlastní sítě srazil jeden z bránících hráčů. Třetí úder pak zasadil rozhozeným Ostrovanům ještě před první přestávkou KIllorn, když se štěstím protlačil puk do sítě.

Z branky tím vyhnal gólmana Varlamova, kterého nahradil krajan Sorokin. Skóre však i dál utěšeně narůstalo ve prospěch Tampy. V prostřední dvacetiminutovce nejprve využil přesilovku Stamkos ranou z kruhu do horního růžku. Následně se dočkal gólové radosti díky úspěšné teči i Ondřej Palát a bylo to 5:0.

Hosté debakl neunesli a na ledě se začalo jiskřit, došlo i na několik pěstních soubojů. I v prostřední části hry pak nakonec Lightnings slavili tři vstřelené branky, když využili i další početní výhodu.

V závěru druhé třetiny se Rutta dostal do slovní potyčky s Matthewem Barzalem, kterou útočník Islanders ukončil nesmyslným krosčekem na hlavu českého beka. Rozhodčí čtyřiadvacetiletého Kanaďana vyloučili do konce utkání a nabídli Tampě další přesilovou hru.

Tampa pokračovala v kanonádě, další přesilovku proměnil Point. Výsledek pečetil Schenn, jenž nahodil puk na branku a do sítě mu pomohla teč bránícího Pulocka. Tři a půl minuty před koncem pak rozbouřila halu ještě další rvačka, skóre se ale už neměnilo.

„Naše úspěchy začínají u našeho gólmana. Vasy většinu času hraje skvěle, ale pokud prohrajeme, bere to osobně. Tentokrát byl vynikající, podržel nás, je to naše jistota." chválil brankáře Vasilevského střelec Stamkos.

Tampu dělí od finálových bojů o Stanley Cup jediné vítězství. Stamkos ale dál velí, že místo oslav je na místě respekt k soupeři. "Musíme mít v hlavě jen a jen ten další zápas," velí hvězda Lightnings. A stejně hovoří i trenér Tampy Jon Cooper. Není důležité, o kolik gólů vyhrajete. Je to prostě jen jedna výhra na naší dlouhé cestě. Tím to končí, teď musíme dosáhnout za dva dny na další vítězství," krotí euforii kouč.

A podobně se snažil vnímat debakl i kouč Islanders Barry Trotz. "Vracíme se domů a prohráváme v sérii 2.3. Nezbývá, než se soustředit na další zápas. Prohráli jsme vysoko, ale je to úplně stejné, jako kdybychom prohráli o gól v prodloužení," věří, že výsledek 0:8 s jeho týmem nezamává. "Musíme zlepšit hodně věcí a ukázat náš nejlepší výkon. Pokud to každý v týmu udělá, pak se na led Tampy vrátíme k rozhodujícímu zápasu."

V osmém utkání v řadě se trefil v dresu Tampy Brayden Point a jeho šňůra je druhou nejdelší v historii NHL. Úspěšnější byl jen Reggie Leach, který v roce 1976 skóroval desetkrát v řadě za Philadelphii Flyers. "Na tohle nemyslím. Hraje se play off, nejde o osobní statistiky. Ty mě nezajímají, jde o vítězství. To máme, navíc po solidním výkonu. Bez spoluhráčů bych nic nedokázal, byla to dobrá týmová práce," tvrdí opora Tampy.