Český útočník Ondřej Palát se trefil do sítě New York Islanders v semifinále NHL a jeho Tampa vyhrála zápas vysoko 8:0. Palát oslavuje svou trefu se spoluhráči Braydenem Pointem (21) a obráncem Davide Savardem.

Islanders v tu dobu prohrávali 0:6 a hráli přesilovku, když se Rutta mířící na střídačku dostal do slovní potyčky s Barzalem. Jistě v ní padlo několik provokací, celý spor však jeden z klíčových hráčů Ostrovanů ukončil zákrokem za hranou, když s hokejkou v obou rukách udeřil Ruttu do hlavy.

Třicetiletý písecký rodák zůstal v bolestech ležet na břiše a na led mu musel přispěchat pomoci týmový lékař. Po chvíli se sice Čech postavil na nohy a odešel do šatny, do třetí třetiny už ale nezasáhl. To však platilo i pro Barzala, jemuž rozhodčí udělili trest na pět minut a do konce utkání za krosček.

Na čtvrtého nejproduktivnějšího hráče Islanders probíhajícího play off nebyli naštvaní jen fanoušci Lightning, ale i kouč Ostrovanů Barry Trotz.

„Jsem zklamaný z toho, co udělal, protože se pro nás zápas nevyvíjel dobře a Matt naše trápení svým zákrokem ještě prohloubil," posteskl si Trotz.

Je pravděpodobné, že dodatečného trestu se Barzal ještě dočká od Oddělení hráčské bezpečnosti. Je však otázkou, jestli přijde nepodmíněné zastavení činnosti, nebo finanční pokuta v maximální možné výši pěti tisíc dolarů (zhruba 105 tisíc korun). Tu dostal před dvěma týdny bostonský David Krejčí, když právě Barzala píchl holí do oblasti slabin.

Série pokračuje v noci na čtvrtek a Tampa Bay bude za pro ni příznivého stavu 3:2 na zápasy útočit na soupeřově ledě na postup do finále Stanley Cupu. Bude u toho i Rutta? Jeho absence by byla pro Tampu velmi citelnou ztrátou, když už v pátém zápase série nemohla kvůli zranění využít dalšího beka Erika Černáka.