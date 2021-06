Hokejisté Tampy zdolali v sedmém střetnutí semifinále New York Islanders 1:0, a tím si zajistili postup do finále play off NHL. Jedinou branku zápasu vstřelil Yanni Gourde. Tým v čele s českým útočníkem Ondřejem Palátem dostal šanci obhájit trofej z loňského roku. Do boje o Stanley Cup nastoupí proti Montrealu, který porazil Vegas na série 4:2.