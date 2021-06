Obránce Jan Rutta s útočníkem Ondřejem Palátem mají v dresu Tampy Bay možnost obhájit zisk Stanleyova poháru z loňska. Po postupu přes New York Islanders budou v noci na úterý bojovat o triumf s Montrealem. V širším kádru kanadského celku je forvard Michael Frolík, ale v případě triumfu Canadiens by se počítal mezi vítěze jen v případě, že by na rozdíl od dosavadního průběhu play off zasáhl do finálové série.