Před dvěma roky po návratu z NHL už dres Třince oblékal, tehdy se ale jeho angažmá u Ocelářů smrsklo jen na dva zápasy, protože pak kývnul na nabídku Magnitogorsku z KHL. Po dvou sezonách ale český hokejový reprezentant Andrej Nestrašil v Metallurgu končí a vrací se právě do Třince, s nímž podepsal roční kontrakt.

Když v říjnu 2019 Nestrašil po zisku čtyř kanadských bodů ve dvou duelech Slezany opouštěl, vyjádřil jejich sportovní ředitel Jan Peterek přání, aby se dnes třicetiletý útočník v budoucnu do nejvyšší české soutěže vrátil znovu v dresu Ocelářů.

„Věšteckou kouli si ale pořizovat nehodlám," směje se Peterek nyní.

„Andrej je špičkový útočník, který patří do kategorie rozdílových hráčů. Na jeho příchodu jsme pracovali několik měsíců a jsem moc rád, že se nakonec rozhodl pro nás. Myslím, že na tom bude mít podíl i ta krátká epizoda ze sezony 2019/2020. Stihl nasát atmosféru, viděl zázemí na vlastní oči, poznal kluky v týmu a vyzkoušel si hrát pod vedením Václava Varadi," dodal Peterek.

Michal Řepík (vlevo) s Andrejem Nestrašilem.

Vlastimil Vacek, Právo

Účastník MS 2018 a majitel 128 startů v NHL za Carolinu a Detroit už dopředu věděl, že až se bude do Česka vracet, tak jedině do Třince. „Tehdy jsem byl součástí organizace jenom pár týdnů, ale i tak na mě udělala dojem, stejně jako lidé okolo klubu. O zázemí, které je na top úrovni, bych mohl mluvit hodiny - to pro mě jako pro hráče velmi důležité," hlásí odchovanec pražské Slavie.

Angažováním Nestrašil reaguje Třinec na odchody jiných útočníků Matěje Stránského, Michaela Špačka a Jacka Rodewalda. „Jsem velmi rád, že se Andrej rozhodnul pokračovat v hokejové kariéře u nás. Věřím, že do našeho týmu skvěle zapadne a bude neustále zlepšovat sebe i své spoluhráče. A bude tak ukazovat, že je špičkovým hráčem našeho týmu," řekl hlavní trenér úřadujících extraligových šampionů Václav Varaďa.

Nestrašil, jenž v uplynulé sezoně odehrál za Metallurg včetně play off 66 zápasů a zaznamenal 13 gólů a 14 asistencí, je třetí velkou letní posilou Ocelářů. Už před ním klub získal brankáře Marka Mazance a slovenského zadáka Martina Marinčina.