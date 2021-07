Hotovo! Nejcennější hokejová trofej světa patří Tampě s Čechy Ondřejem Palátem a Janem Ruttou. K definitivnímu rozhodnutí stačil jediný gól v síti Montrealu a na Floridě se mohlo začít slavit. „Neuvěřitelné," zářil jako sluníčko kapitán Steven Stamkos. „Napadají mě samá klišé. Tenhle tým má zase po roce Stanley Cup a je to úžasné po těch všech vzestupech a pádech, po bublině, kterou jsme si prošli loni," smál se před zástupci médií. Největší pochvaly sklízel ruský brankář Andrej Vasilevskij, který získal cenu pro nejužitečnějšího hráče týmu v play off.

„Úspěchu z loňska to nic neubírá, ale vyhrát Stanley Cup znovu po roce, to je jen potvrzení historického triumfu a ukázkou, jak je tenhle tým skvělý," chválil své mužstvo zkušený útočník. „Tenhle tým dokázal věc, které hodně lidí nevěřilo, že se může stát. A my jsme to dokázali v naší hale před našimi rodinami, kamarády i fanoušky. Prostě je to úžasné," lebedil si.

Montrealský gólman Carey Price dělal, co mohl. Předvedl devětadvacet zákroků a tentokrát byl skutečnou oporou Canadiens. Jenže kanadský tým, který hrál ve finále poháru poprvé od roku 1993, nakonec končil bitvu o Stanley Cup v roli poraženého. „Každý z nás dal v každém utkání do hry všechno, co v sobě měl," hlesl smutný útočník Canadiens Brendan Gallagher.

„Hodně týmů je dobrých, řada z nich je asi lepších, má víc talentovanějších hráčů než my. Ale my jsme ukázali, jak dokážeme být odolní a semkneme se jako tým. Jsem hrdý na to, že můžou být součástí tak skvělé organizace," nešetřil pochvalami i přesto, že jej nezdar v boji o slavný pohár jistě bolel.

V čem byla tedy Tampa nakonec lepší? Na play off se jí uzdravil hvězdný Nikita Kučerov. Ve vyřazovacích bojích nasbíral 32 kanadských bodů a byl vůdcem týmu. Ve střeleckou hvězdu play off se proměnil útočník Brayden Point, jenž nasázel celkem 14 gólů a jeho série, kdy se trefil v devíti zápasech v řadě, zaslouží obdiv.

Experti ovšem úplně nejvýš zařadili Andreje Vasilevského, ruského gólmana Lightning, jenž tak získal kromě Stanley Cupu i Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off NHL. Stal se čtrnáctým gólmanem v historii, který se tímhle oceněním může pyšnit. V rozhodující finálové bitvě vše jen podtrhl čistým kontem, kdy pochytal všech 22 střel Canadiens.

Radost v podání hokejistů Tampy po zisku Stanley Cupu. Brankář Lightning Andrej Vasilevskij (88) slaví s obráncem Ryanem McDonaghem (27)

Douglas Defelice, Reuters

A co víc, on dokázal udržet nulu ve všech klíčových bitvách play off, tedy proti NY Islanders v sedmém semifinále i dřív proti Carolině či Floridě. A gól nepustil ani v posledním finále minulé sezony proti Floridě, takže by mu spoluhráči klidně mohli říkat Mistr nula.

„Myslím, že už bychom mohli brát tuhle věc jako samozřejmost. Jen těmi čistými konty ukazuje, jak dobrý ve skutečnosti je. On nám to dokazuje už řadu let," chválil hrdinu v dresu Tampy trenér Lightning Jon Cooper. A myslím, že to všechno teprve začíná," poslal soupeřům varování, že floridský tým hodlá zámoří kralovat i dál. Samozřejmě s Vasilevským v brance. Ten měl úspěšnost zákroků 93,7 procenta a průměr obdržené branky 1,90.

„Vasy byl vynikající," smekl před parťákem Kučerov. „Říkal jsem mu každý den, že je MVP, že je náš nejlepší hráč. Vlastně stále mu říkám, že je MVP. Je prostě nejlepší. A potvrdil to i v rozhodujícím finále, držel nás a vychytal shutout. Pozoruhodné a skvělé, víc nemůžu říct," vykládal hvězdný útočník a jeden z lídrů týmu.

Útočník Tampy Bay Lightning Nikita Kučerov se Stanley Cupem.

Douglas Defelice, Reuters

„Vasy nikdy není spokojený, chce být pořád lepší," přidal další poklonu k brankáři Tampy obránce Victor Hedman. „Ocenění si moc zaslouží a ta poslední nula to jen potvrzuje," dodal.

Vasilevskij chválu okamžitě oplatil. „Je to všechno o zkušenostech a také o tom, jak hraje tým před vámi. A my jsme byli v posledních play off konzistentní. Když hraje tým před vámi skvěle, tak vám to zvedne sebevědomí a jen se snažíte co nejvíce pomoci," prohlásil šestadvacetiletý Vasilevskij. Ten je prvním brankářem, který vyhrál Conn Smythe Trophy od roku 2012, kdy ji získal Jonathan Quick z Los Angeles Kings. Třikrát se z této trofeje těšil Patrick Roy.

„Každý večer ukazuje, že je hlavní oporou. Nemůžeme si ho vynachválit," složil gólmanovi poklonu i obránce Blesků Ryan McDonagh.