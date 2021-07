Nedeljkovic má za sebou životní sezonu, ve které se i díky Mrázkovu zranění propracoval na pozici brankářské jedničky Caroliny pro play off. Skončil třetí v hlasování o Calder Trophy pro nejlepšího nováčka soutěže a nechyběl v All Stars týmu nováčků. Před začátkem sezony měl na kontě jen šest startů v NHL, v posledním ročníku kanadsko-americké soutěže ale odchytal 23 utkání s průměrem 1,90 inkasovaného gólu na utkání a úspěšností 93,20 procenta. V play off zasáhl do devíti duelů (2,17 a 92 procent).

Bývalý americký juniorský reprezentant byl po sezoně chráněným volným hráčem. Bez smlouvy je aktuálně i dvaatřicetiletý Bernier, jehož práva Carolina výměnou za Nedeljkovice získala. Někdejší juniorský mistr světa v dresu Kanady a vítěz Stanleyova poháru z roku 2012 odchytal v NHL včetně play off více než 400 zápasů. Vedle Detroitu působil i v Los Angeles, Torontu, Anaheimu a Coloradu. V poslední sezoně Bernier nastoupil ke 24 zápasům (2,99 a 91,4 procenta).

Rasmussen patří mezi talenty Detroitu, který jej draftoval v roce 2017 v 1. kole jako celkově devátého hráče. V NHL doposud odehrál 102 utkání, vstřelil jedenáct branek a přidal devět asistencí. Nová smlouva mu zajišťuje celkový příjem 4,38 milionu dolarů.