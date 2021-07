Rovněž draftovaný Mark Giordano, hlavní hvězda nově se tvořícího týmu, prohlásil, že prvotní malý šok u něj vystřídala radost. Jak jste to měl vy?

Měl jsem to nějak podobně. Nečekal jsem to. Věděl jsem, že si ve Washingtonu zamknuli (na seznam chráněných hráčů, pozn. red.) Samsonova a mě ne. Jenže ve Washingtonu měl Seattle velký výběr. Jsou tam dobří obránci i dobří útočníci, takže jsme nečekal, že bych to mohl být zrovna já. Ale když se k tomu schylovalo a četl jsem, že mají zájem, začal jsem nad tím přemýšlet. Byl to pro mě samozřejmě taky šok, teď jsem za to rád. Je to nový začátek a doufám, že to bude dobré.

Jak jste rozšířený draft prožíval?

Vůbec nijak speciálně, protože jsem opravdu netušil, že bych to mohl být já. Ani teď to nijak neprožívám, žádnou nervozitu necítím. Ale myslím, že až se to bude blížit, že něco malého přijde.

From DC to WA State.



Welcome to the #SeaKraken Vitek Vanecek! We know you'll enjoy *this* Washington just as much as we do. pic.twitter.com/59vU6P4rsx — Seattle Kraken (@SeattleKraken) July 22, 2021

Seattle ze tří desítek možných gólmanů ukázal právě na vás, to musí potěšit, ne?

Je to potěšující. Měli na výběr starší a zkušenější gólmany, ale myslím, že generální manažer Ron Francis chtěl tým sestavit z mladších hráčů, aby fungoval víc let. Vybral to takhle a jsem rád, že nám takhle věří.

Jaký je to pocit po výborné sezoně ve Washingtonu?

Je to něco nového. Nový tým v NHL. Nové město. Noví hráči. S nikým se tam neznám. Vše bude nové a doufám, že do toho nějak zapadnu a bude vše v pořádku.

Je možné, že by vás ještě vytrejdovali jinam?

Nedokážu teď říct, děje se tam hodně věcí. Nejde jen o hokej, ale i o byznys. Člověk svou budoucnost nikdy neví. Ale doufám, že tam zůstanu. Je to nové město, nový tým a určitě bych s nimi chtěl začít sezonu.

Už jste se s generálním manažerem bavili o vaší brankářské pozici?

Ještě ne. Volali mi jen před draftem. Věděli, že tady máme dvě ráno, takže mi zavolali o chvíli dříve, že mě budou brát, abych to věděl. Jen jsme se zatím seznamovali, podrobněji to nerozebírali.

Poprvé vás draftoval Washington v roce 2014, teď Seattle v rozšiřovacím draftu. Jde to srovnávat?

Bylo to podobné. Při prvním draftu jsem ještě neuměl anglicky, myslím, že jsme byli v Chorvatsku, když mi volal agent, že jsem byl draftovaný. Teď jsem se také dozvěděl po telefonu, že půjdu do Seattlu.

Brankář Vítek Vaněček během tréninku v rámci letního kempu hokejové reprezentace. Archivní foto

Vlastimil Vacek, Právo

Překvapuje vás, že Kraken sáhl po třech gólmanech, z nichž žádný v NHL neodehrál víc než 50 zápasů?

Překvapilo. Měli na výběr starší gólmany, kteří mají zkušenosti a jsou tam dlouho. Ale generální manažer do toho šel s tím, že si vzal mladší gólmany. Myslí asi víc do budoucna. Myslím, že to udělal dobře.

Zároveň máte větší šanci prosadit se než přes Careyho Price, o kterém se spekulovalo, taky nebyl chráněný.

Přesně tak. Taky si myslím, že bude šance, abychom mohli začít na stejné lajně, odchytali třeba stejně zápasů. A kdo bude lepší, ten bude chytat. Doufám, že to tak bude.

Ve Washingtonu jste v NHL začal chytat až v minulé sezoně. Teď budete v podstatě začínat znovu, jak to vnímáte?

Je to tak. Mám za sebou jen jeden rok v NHL, takže jsem nečekal, že bych mohl jít hned takhle pryč. Nakonec se tak stalo, tak doufám, že mi věří a bude to pro obě strany dobré.

Na šanci jste ve Washingtonu čekal pět let, je to zadostiučinění?

Bylo to hodně o trpělivosti. Skoro pět let v AHL, na hlavu nic jednoduchého. Život je tam jiný. Jezdí se autobusem, sedm osm hodin, zápas se hraje hned druhý den. Jsem rád, že jsem to vydržel. A když teď přišla šance, snažil jsem se ji chytit. Sezona na jednu stranu dopadla dobře, takže je to taková odměna, že jsem to vydržel.

Brankář Vítek Vaněček během tréninku v rámci letního kempu hokejové reprezentace. Archivní foto

Vlastimil Vacek, Právo

Co vás drželo nad vodou?

Sen. Říkal jsem, že bych si chtěl v NHL zachytat a zkusit si to. Věděl jsem, že nejsem ještě tak starý. Samozřejmě kdyby mi bylo 28-29 let, přemýšlel bych už jinak. Věděl jsem však, že tam se mnou museli tak nějak počítat, protože mě tam vzali od devatenácti let. Byla to dlouhá cesta, ale samozřejmě Washington má nabitý tým a bylo těžké se tam prosadit.

Bylo by pro vás po psychické stránce náročné, kdybyste opět musel na šanci čekat dlouho?

Samozřejmě by to bylo těžké. Kdyby mě chtěli poslat zase do AHL, tak bych pochopitelně přemýšlel, jak dál s mou kariérou pokračovat. Už nejsem nejmladší...

Jak se připravujete na novou misi v NHL?

Snažím se nachystat co nejlíp, ale od play off mě trápí zadní stehenní sval a zranění ještě není stoprocentně dohojené. Nemůžu úplně naplno, ale snažím, co to jde. Doktor mi řekl, ať jdu pomalu na led, že je to lepší, abych přišel na jiné myšlenky. Snažím se, ale furt fit nejsem.

Kdy se máte v Seattlu hlásit

Vůbec netuším. Fakt mi to jen rychle oznámili s tím, že mi ještě zavolají. Uvidím.

Las Vegas to jako nováček dotáhl před třemi lety až do finále, je možné něco podobného i v Seattlu?

Těžká otázka, ale na druhou stranu, nikdo nikdy neví, co se v hokeji stane. Stát se může cokoli. Samozřejmě by to bylo hrozně příjemné dostat se do finále a dotáhnout to ke Stanley Cupu. teď je to však předčasné. Uvidíme, co se všechno stane.