"Jsem samozřejmě velmi spokojený, včetně toho, jak probíhalo jednání ze strany Nashvillu. Nejednalo se nám o peníze, ale o to, abych dostal co největší šanci. Právě v Nashvillu ta největší šance bude. Je tam navíc fajn počasí i město, ale hlavně ta hokejová stránka: super stadion se super zázemím a jedni z nejlepších fanoušků v celé NHL, z mé strany je ta spokojenost veliká," uvedl Rittich v rozhovoru zprostředkovaném agenturou Sport Invest, která ho zastupuje.

Jeho slova potvrzuje i fakt, že kývl na výrazně nižší kontrakt. Zatímco předchozí dvouletá smlouva, kterou podepsal ještě s Calgary, mu zajišťovala příjem 2,75 milionu dolarů ročně, spolupráce s Predators je domluvená zatím jen na příští sezonu a plat osmadvacetiletého jihlavského rodáka činí 1,25 milionu dolarů.

"Chtěli jsme roční smlouvu. Já sám vím, jaká ta poslední sezona byla, že se toho stalo hodně a fakt nebyla dobrá. Bylo tam pár věcí v tom hokejovém životě, ale i v osobním," připustil Rittich.

"Snažím se to hodit za hlavu a soustředit se na to, aby ta příští klapla a byla výborná. Koukám dopředu. Takže to beru tak, že je to smlouva, od níž bych se chtěl odpíchnout a zase se dostat třeba k nějaké lepší. Ale o to teď moc nejde, já chci hlavně co nejvíc chytat. A pak ať se děje vůle boží," dodal Rittich.

Nervozita ohledně nejisté budoucnosti na něho nedolehla. "Nevím ani, zda jsem stihl být nějak nervózní. Je tam samozřejmě taková ta nervozita, co se může stát a co nemusí. Bylo to zajímavé, ale my jsme zrovna včera měli s manželkou tři roky výročí svatby, takže jsem to měl ovlivněné tím a užívali jsme si výročí, takže ta nervozita nebyla až tak velká," vysvětlil.

David Rittich.

Vlastimil Vacek, Právo

"Tohle byla taková třešnička na dortu. Před třemi lety jsem podepsal jeden papír, kterého rozhodně nelituju, moc si ho vážím a užívám si to, takže doufám, že i tahle smlouva bude taky takhle dobrá," doplnil s úsměvem.

Ohledně pozice v týmu nechtěl předjímat. "Těžko teď posuzovat, jaká bude moje pozice, je složité to odhadnout. Já se budu chtít porvat o to, abych odchytal co největší porci zápasů, abych byl úspěšný a aby byl úspěšný celý tým," řekl Rittich.

Český hokejový brankář David Rittich reprezentačním dresu.

Český hokej

"Probírali jsme dopředu s agentem všechny možné situace, které by mohly nastat, ale právě Nashville nám vyšel jako ten tým, kde je největší šance odchytat co nejvíce zápasů a třeba i přechytat Juuseho Sarose. I proto jsme vybrali Nashville, kde bude snad ta brankářská situace vyrovnaná. Samozřejmě pak bude chytat ten, kdo bude chytat líp," konstatoval Rittich.

V přípravě se pro něho ale novou smlouvou nic nemění. "Je super, že už se tím teď nemusím stresovat, ale nevím, zda by mi to mělo nějak extra pomoct v tréninku. Ta chuť do tréninku by měla vycházet z každého automaticky sama, protože to děláme všichni pro sebe a kdo nechce, ten asi nebude mít moc úspěchů. Já chuť do tréninku rozhodně mám," ujistil Rittich.

Připravuje se - podobně jako každý rok - s trenérem brankářů Janem Dršatou. "Zase to máme pestré a velice náročné. Makáme a snažím se co nejlépe připravit, abych v té sezoně předvedl co nejlepší výkony a co nejvíc mi to lepilo. Proběhly i nějaké ledy, ale spíš jsme teďka na suchu, abych měl sílu a pak ji dokázal využít na ledě," přiblížil Rittich.

"David si sám vyhodnotil, že minulá sezona z několika různých příčin jednoduše nebyla povedená. Jeho přáním bylo angažmá, ve kterém by dostal šanci pravidelně chytat a mohl si vydobýt zpět respekt, který ho provázal v první části angažmá v Calgary. Neřešil peníze ani destinaci, jen hokej," uvedl Robert Spálenka, šéf hokejové sekce agentury.

"Nashville je z tohoto úhlu pohledu ideální volbou. Kvalitní tým, který bojuje pravidelně o play off. K tomu výborný brankářský tým, ve kterém má ale David šanci se prosadit a odchytat slušnou porci zápasů. Chce jednoduše dokázat, že může být jedničkou v týmu NHL," dodal Spálenka.