Kontrakt s Torontem jste podškrábnul hned první den volného trhu. Čekal jste takovou rychlovku?

Já jsem s mým agentem Gerrym Johanssonem mluvil den předem a říkal mi, ať si pořádně nabiju telefon, protože věděl, že jsem s klukama v Rakousku. Tušil, že to bude rychlé. Už brzy ráno jejich času volal, že je v kontaktu s Torontem, co si o tom myslím... Nakonec to bylo lehké rozhodnutí.

Nabídek jste měl ale víc, že?

Několik jich bylo. I kluby, kde bych mohl mít o rok smlouvy navrch. My ale chtěli, aby ten tým měl nějaké ambice. Z toho vyšlo na prvním místě Toronto.

Hokejový brankář Petr Mrázek.

Kateřina Šulová, ČTK

Kde je asi největší tlak na tým z celé NHL.

Já se ale těším moc. V Torontu fanoušci hokej milují a ten klub je jeden z nejlepších na světě. Jasně, že to bude 'challenge', ale myslím, že pod tlakem chytat umím. Dokazoval jsem to už v Detroitu, kde ten tlak je podobný. Jsem v kontaktu s (mentálním koučem) Marianem Jelínkem a máme na to stejný názor. Kdybych měl obavy, tak jsme to řešili jinak a počkali si na další klub. Očekávání jsou ohromná. Ten úspěch jim chybí, ale je to jeden z favoritů, mužstvo je dobře poskládané. Doufám, že splníme fanouškům, co si přejí.

Nakonec budete mít v Torontu i českou kolonii.

Za to jsem hodně rád. Když jsem podepisoval smlouvu, tak tam nebyl žádný Čech, ale do hodiny přibyl jeden (David Kämpf) a pak podepsal i Kašička (Ondřej Kaše).

Kdy se do Kanady chystáte?

Tento týden poletíme na pár dnů do Ameriky. Pak hned do Toronta se podívat na bydlení, i na ten klub a všechno kolem. Kemp začíná 22. září.

Hokejový brankář Petr Mrázek na tiskové konferenci k podpisu smlouvy s Torontem Maple Leafs.

Kateřina Šulová, ČTK

U Maple Leafs se potkáte s gólmanem Jackem Campbellem. Znáte se trochu?

Na pár zápasech jsme se bavili. Slyšel jsem o něm, že je výborný parťák. Jak budeme v Torontu, tak potom letíme i na dva do Minnesoty, kde se setkáme s ním, i s trenérem gólmanů. Zajdeme na golf, na večeři a určitě si více pokecáme a poznáme se. Jack chytal letos výborně i v play off. Ale zápasů je hodně. Oba budeme chytat a budeme se u toho podporovat.

Carolina, kde jste prožil tři sezony, mezitím podepsala bývalého brankáře Toronta Andersena. Existovala varianta, že byste zůstal u Hurricanes?

Ano, ale majitel Caroliny teď podepisuje kontrakty na dva roky a méně. Naše strategie byla trochu jiná. Já jsem rád, že z Hurricanes zase přišel do Toronta trenér beků Dean Chynoweth. Odvedl skvělou práci a vím, co můžu od něj čekat.

Teď si ještě v Torontu najít pár golfových hřišť a vypadá to jako ideální štace.

(směje se) Už jsem si to zjišťoval, že v Torontu jsou krásná PGA hřiště. Sice na nich nejde hrát celý rok jako v Carolině, ale během sezon na to stejně není čas.