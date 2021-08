Málokdo čekal, že by smlouva mohla přijít takhle brzy, když si obránce Svozila vybrali Blue Jackets až z 69. příčky letošního draftu. Zaskočený byl i sám hráč. „Popravdě jsem úplně nečekal, že smlouvu dostanu," řekl osmnáctiletý obránce v tiskové zprávě zastupující agentury.

Ví, že teď už je to jen na něm. Musí vedení svými výkony přesvědčit, že na to má. „Jsem za to strašně šťastný, je to skvělý začátek kariéry," řekl bývalý hráč brněnské Komety, za kterou odehrál 79 ligových utkání, ve kterých si připsal tři góly a pět asistencí.

Friday To-Do List:

Sign Stanislav Svozil ✅



📝 ⬇️ — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) August 13, 2021

Nováčkovskou smlouvu si vysloužil jako teprve čtvrtý hráč letošního draftu.