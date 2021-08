„Včera jsem ztratil svého nejlepšího přítele, svého bratra. Celý můj život jsme vždy byli Jimmy a Kevin nebo bratři Hayesovi. Co si pamatuji, celou dobu jsem tě následoval a neudělal bych to jinak. Vydláždil jsi mi cestu. Naučil jsi mě všechno, co jsem potřeboval vědět, abych uspěl," uvedl Kevin Hayes na Instagramu v dojemném poděkování svému staršímu bráchovi.

Ten byl podle zámořských médií nalezen mrtvý ve svém domě v Miltonu ve státě Massachusetts. Zanechal po sobě manželku a dva malé syny.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Kevin Hayes (@kphayes12)

„Všichni chtěli být kolem Jima; toho velkého, praštěného, příšerného tanečníka, vtipného, upřímného a nejlaskavějšího člověka v okolí. Nikdy nezapomenu na naše společné chvíle nebo na vzpomínky, které jsme si vytvořili, a budu se ze všech sil snažit, aby tvůj odkaz žil dál," uvedl Kevin, jenž hraje NHL sedm sezon; poslední dvě za Flyers; a za USA startoval na svou světových šampionátech.

„Náš svět přišel o někoho výjimečného a nevím, jestli vůbec někdy budu stejný. Ale dokud se znovu nesetkáme, miluju tě, Jimme," zakončil Kevin svou vzpomínku na bratra, jenž v NHL odehrál 334 zápasů a s hokejem skončil před dvěma roky.