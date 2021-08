Hokejový útočník Sean Couturier spojil svou budoucnost v NHL s Philadelphií. Díky novému kontraktu, který vstoupí v platnost po nadcházející sezoně, by měl loňský držitel Selkeovy trofeje pro nejlépe bránícího útočníka soutěže oblékat dres Flyers až do roku 2030. Celkem si za osm let vydělá 62 milionů dolarů.