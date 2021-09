Naposledy vám sezonu ukončila operace ramene. Mělo to pak vliv i na vaše letošní výkony?

Ona celkově byla ta sezona dost zvláštní. Stěhoval jsem se do Calgary, do toho se pořád řešil covid. Moc šancí jsem u Flames bohužel nedostal, ale možná to bylo i tím, že jsem to rameno podvědomě trochu šetřil.

Říká se, že průměrná délka působení hráče v NHL je pět sezon. Nemyslel jste na to, že se vaše zámořské působení chýlí ke konci?

Nabídky z Evropy jsem měl, to nebudu zastírat. Ale ještě se mi nechtělo. Pro mě je na prvním místě pořád NHL. Když pro to děláte hodně odmalička, tak vás možnost odejít a vzdát to ani nenapadá. Jsem tvrdohlavý, i díky tomu jsem ani na vteřinu nepřestal věřit, že v NHL můžu dobře hrát.

Ale co pozitivního si člověk může vzít z takové sezony, jakou jste měl v Calgary?

Nepřestávat v sebe věřit. Naučila mě vidět věci pozitivně, i když se zdají černé. Potkal jsem spoustu super lidí, za což jsem vděčný.

Simonovy pittsburské sezony 2015-16: 3 zápasy (0+1) 2016-17: 2 z. (0+1) 2017-18: 33 z. (4+8) 2018-19: 71 z. (8+20) 2019-20: 64 z. (7+15)

Před rokem jste prožíval zklamání, když vám Pittsburgh nedal kvalifikační nabídku na prodloužení smlouvy. Věděl jste teď o jejich zájmu?

To je pravda, že mě to loni zklamalo, ale taková je NHL. Nic zaručeného nemáte. Ale že by mě Penguins měli rádi zase zpátky, to jsem předem nevěděl. Vlastně až do chvíle, než mi volal agent.

A co staronoví kumpáni z Penguis, ozvali se?

Jo, jo. Taky už se na ně těším. Hlavně na Briana Dumoulina, na naše gólmany, na kapitána (Sidneyho Crosbyho).

Tentokrát budete mít i českého spoluhráče Radima Zohornu.

Za to jsem fakt rád. Moc se neznáme, ale psali jsme si. Vždycky je to lepší, když máte v kabině Čecha. To je bez debat.

Pomohlo vám trochu i v Calgary, že jste měl po boku gólmana Davida Ritticha, který byl v podobné situaci jako vy. A než byl vyměněn do Toronta, dostával podstatně míň šancí, než se čekalo.

David to měl složité, protože k Flames přišel gólman s velkou smlouvou (Jacob Markström). Určitě měl chytat víc. Trávili jsme spolu dost času a vzájemně jsme se podporovali.

V minulosti se v Pittsburghu občas řešila vaše produktivita. Hlavně podle fanoušků jste měl sbírat víc bodů... Přitom třeba na mistrovství světa 2019 jste měl v národním týmu víc než bod na zápas.

Určitě chcete vždycky bodovat co nejvíc a když jste v předních lajnách, tak je tlak na body větší. Myslím si, že potenciál víc bodovat mám určitě i v NHL. Možná proto jsem to nevzdal.

Když se někdo podívá na sestřihy vašich gólů v NHL, tak většina padla po hbitých akcích, důsledném napadání. Na systému, který hrají Penguins se toho zase tolik nezměnilo. Měl by vám vyhovovat, ne?

Ale každý rok přibude něco nového, pilují se detaily. Vzhledem k tomu, že koučem je pořád Mike Sullivan, bych se do toho měl ale zase rychle dostat. Výborně s hráči komunikuje, je to skvělý trenér.

Kempy začínají kolem 20. září, termín odletu už máte? A týkají se vás případně nějaké cestovní restrikce související s koronavirem?

Očkování pro hráče NHL zatím není povinné, i když začátkem sezony už by asi být mělo. Jde se touto cestou. Pokud teď nechcete trávit dny po příletu v karanténě, ale hned trénovat se skupinou dalších hráčů, pak byste měli být naočkováni. Takže jsem se taky nechal. Aby to pro mě bylo všechno bez problémů.