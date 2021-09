Z pohledu satanisty vypadá hokejová kariéra završená 666 body jako dokonalé dílo. V případě Zdena Cháry ale stále není zřejmé, zda je to číslo konečné. Přípravné kempy na novou sezonu začínají už příští týden a 44letý bek stále nevyřkl definitivní ortel ohledně své budoucnosti.

"Je jasné, že ne všechna rozhodnutí můžu udělat sám. Pobavím se o tom se ženou a s dětmi, společně to probereme. Emoce nechám trochu usadit," prohlásil Chára po 23. sezoně své úctyhodné zámořské dráhy.

Strávil ji v dresu Washingtonu, kam zamířil po 14 letech strávených v Bostonu, kde byl respektovaným kapitánem a kromě Stanley Cupu 2011 tu získal v roce 2009 i Norris Trophy pro nejlepšího zadáka NHL.

"Zdenda si měl vzal s Krejčou (Davidem Krejčím) pod křídla a naučili mě, jak se má chovat hokejový profesionál," líčil bostonský kanonýr David Pastrňák.

Chára do kabiny Bruins vnesl štábní kulturu, kterou vyžadoval od všech hráčů. Kdo se nepřizpůsobil, brzy skončil.

Generální manažer Bostonu Don Sweeney se ale rozhodl jít jinou 'mladší' cestou a Chára tak podepsal na konci minulého roku kontrakt na jeden ročník s Capitals na 795 tisíc dolarů.

Zdaleka už nedominoval jako v nejlepších letech, v 55 startech měl bilanci 2+8, ale jeho vytížení (18:19 minuty na utkání) rozhodně nebylo marginální.

Přehled, poziční hra a tvrdost u hrazení na soupeře stále platí. Některým oponentům Chára také dost zásadně připomněl slova Mariána Gáboríka: "Když se Zdeno objeví na ledě, jako by se zatmělo," tvrdil vynikající útočník o svém krajanovi.

Osud ale chtěl, aby Chára v prvním kole play off musel překousávat pětizápasovou porážku právě s Bostonem. Bruins však ve druhém kole vyřadil tým Islanders a za jednu z hlavních příčin porážky byly považovány chyby nezkušených beků. Tohle by Chára nedovolil, říkali si fanoušci Bruins. A začalo se čile spekulovat o návratu kapitána.

Chárových služeb si ve Washingtonu cenili, jenže pod platovým stropem nemají Capitals skoro žádný prostor. Zájem v minulých týdnech projevila Florida, která už ale jednoho čtyřicátníka Joe Thorntona v létě do týmu přivedla. Angažmá legendy by se nebránili ani v St. Louis, navíc by se Chára potkal s někdejší parťákem z Bostonu Toreym Krugem. Ale znovu: financí se moc nedostává.

Pokud by však Chára dospěl s někým k dohodě, pak by se v sezoně nejspíš vyšplhal do historického top 10 v počtu odehraných zápasů. Nyní je na 13. místě s 1608 starty. K překonání desátého Scotta Stevense potřebuje 28 utkání.

Jak se zdá, závěrečné slovo však bude mít hokejistova rodina, která žije v Bostonu.

"Odloučení od blízkých bylo pro mě ve Washingtonu velmi náročné," připustil Chára. "Je to jeden z faktorů, které hodně ovlivní moje rozhodování."