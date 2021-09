Hokejista Montrealu Jonathan Drouin prozradil, že vynechal zbytek minulé sezony NHL kvůli úzkosti a nespavosti. Šestadvacetiletý útočník, který má problémy tohoto typu už několik let, se v dubnu rozhodl dát si od hokeje volno a na ledě se už neobjevil. Přišel tak o tažení Montrealu do finále Stanley Cupu, v němž Canadiens nestačili na Tampu Bay.

Drouin uvedl, že poslední kapkou bylo, když před zápasem s Calgary tři noci nespal. "To už mi začalo hrabat, takže byl nejvyšší čas dát si od hokeje pauzu," prohlásil Drouin. "Bylo to těžké rozhodnutí, protože se blížilo play off. Jsem však rád, že jsem to udělal. Je mi 26 a v dalších sezonách se potřebuju cítit dobře," dodal.

Trojka draftu 2013 Drouin v minulé sezoně odehrál 44 zápasů, v nichž zaznamenal dva góly a 21 asistencí. Celkem má v barvách Lightning a Canadiens, kam byl vyměněn v roce 2017, na kontě 232 bodů (69+163) v 393 utkáních NHL.