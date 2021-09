Nyní to vypadá, že je dlouholetý lídr Blackhawks fit. "Je to opravdu dobrý pocit být zpět," citovala Toewse agentura AP. Mistr světa z roku 2007 a dvojnásobný olympijský vítěz se na ledě připravoval se skupinou hráčů, ve které byl i Patrick Kane, druhý pamětník tří triumfů Chicaga ve Stanleyově poháru. Usmíval se a žertoval se spoluhráči. "Myslím, že vypadá dobře. Samozřejmě, že je skvělé, že je zpět. Nejdůležitější je, aby byl zase sám sebou. Je důležitou součástí organizace a důležitým členem týmu řadu let," uvedl Kane.

Toews v rozhovoru s novináři prohlásil, že po prvním tréninku je unavený, ale je rád, že se mohl vrátit k oblíbené činnosti. "Jsem unavený jako pes a asi budu dva tři dny ležet na gauči a nic nedělat, ale cítím se dobře. Myslím si, že už to je pokrok," uvedl Toews s tím, že jeho cílem je nastoupit za Chicago v prvním zápase sezony 13. října proti Coloradu. Chce být ale trpělivý.

Opatrný s návratem produktivního útočníka je i generální manažer Stan Bowman. "Jakmile začneme zrychlovat, bude to náročnější a náročnější. Čeká nás kemp, přípravné zápasy, soutěžní zápasy s náročným cestováním. Sezona bude těžká, nevíme, jak to zvládne. Pokud by to zvládal, bylo by to skvělé. Pokud ne, domluvíme se na dalším postupu," uvedl Bowman.