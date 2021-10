Dvaadvacetiletý útočník Caroliny má za sebou dvě sezony, v kterých nabral zkušenosti i jistotu. Se 41 body (14+27) z 53 zápasů se naposled zařadil mezi pět nejproduktivnějších hráčů Hurricanes.

Před Nečasem je poslední rok z jeho tříletého nováčkovského kontraktu, který mu zaručuje sezonní plat 832 500 dolarů hrubého. Pokud ale bude jeho progres pokračovat, čekají ho miliony.

Průměr 0,77 bodu na utkání, který zaznamenal v minulé sezoně, by mu v kompletním programu 82 zapasů zaručil zisk 63 bodů. V anketě fanoušků Hurricanes se také přes 50 procent respondentů domnívá, že Nečasovo konto v novém ročníku nabobtná na 60-70 bodů.

Chci hrát s větším sebevědomím, říká Nečas

"Chtěl bych hrát s ještě větším sebevědomím. Věřím, že na sezonu jsem se dobře připravil, abych udělal další krok dopředu a získal třeba i větší roli," prohlásil Nečas, který přijel na tréninkový kemp Hurricanes také s větší muskulaturou.

V Praze si bývalý hráč Komety koupil byt, aby to měl mj. blízko do 'mučírny', kterou vede kondiční kouč Miloš Peca, pod jehož vedením se z Nečase pomalu stává svalovec. "Mám kolem devadesáti kil, to mi přijde akorát," řekl v Raleigh novinářům český útočník.

Martin Nečas má před sebou velkou výzvu

Během letošního roku už dokázal, že patří ke kmenovým hráčům Caroliny. I když se Nečas přesunul ze své původní pozice centra na křídlo, předvedl všestrannost, vynikající bruslení, schopnost hrát v přesilovkách a být v tandemu se Sebastianem Ahem i jedním z nejlepších hráčů na oslabení. V hodnocení plus/minus měl Nečas 25 kladných bodů, nejvíc z týmu. A všechny tyto faktory má nová smlouva zohlednit.

Insideři, zabývající se Hurricanes, se shodují, že pro Nečase by měl být nachystán maximální možný kontrakt. Tedy na osm let stejně jako tomu bylo v případě ruského kouzelníka s pukem Andreje Svěčnikova, jenž podepsal nejvyšší smlouvu v klubových dějinách, která mu zaručuje 62 milionů dolarů.

Do takových výšin se Nečasova smlouva asi nedostane, ale vzhledem k předpokládanému výkonnostnímu progresu by se klidně mohla pohybovat kolem 6 milionů dolarů na rok.

Situaci ale může komplikovat, že nové kontrakty budou po sezoně chtít i posila z Montrealu Jesperi Kotkaniemi a Nečasovi spoluhráči z druhé lajny Vincent Trocheck a Nino Niederreiter. A vyjednávací taktiky majitele klubu Thomase Dundona a generálního manažera Dona Waddella jsou často velmi nepředvídatelné.

Brind'Amour: Nečas? Pochopil, jak si počínat účelně

"Martymu ale nikdy sebevědomí nechybělo. Od prvního dne se snažil tvořit hru, dostávat spoluhráče do šancí. A když trochu zesílil, mělo to na jeho hru pozitivní dopad. Pochopil, jak si počínat účelně," řekl o Nečasovi nejlepší kouč minulé sezony v NHL Rod Brind'Amour.

Všechno se pochopitelně bude odvíjet taky od výkonů Caroliny, která se z role černého koně vyšvihla mezi favority na Stanley Cup. V předchozí sezoně Hurricanes ovládli přeskupenou Centrální divizi a v celkové tabulce základní části získaly víc bodů jen týmy Colorada a Vegas.

"Tým máme výborný. Jsme mladí a všechno je před námi," těší se na Nečas. "Já osobně jsem se snažil připravit, jak nejlíp jsem mohl," říká před jednou ze zásadních sezon kariéry.