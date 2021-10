Někdo by měl před sezonou v týmu, na který je možná největší tlak v celé NHL nahnáno. Devětadvacetiletý gólman ale takové výzvy přímo vyhledává.

V Carolině se Mrázek postaral o to, že si Hurricanes po devíti letech zahráli v play off a etablovali se mezi špičkou Východní konference. V Kanadě však bude jeho úkol nepoměrně těžší. Maple Leafs čekají na Stanley Cup od roku 1967. A Mrázek má na jeho zisk tři sezony, na které se v Torontu upsal za 11,4 milionu dolarů.

"Mráza má ale tenhle tlak vážně rád," říká o gólmanovi Jan Koukal, kamarád, který českému reprezentantovi pomáhá v oblasti mediálních aktivit. Klíčové zápasy, vyhrocené momenty, to je Mrázkovo teritorium, kde se cítí nejlépe.

"Jasně, že to bude 'challenge', ale myslím, že pod tlakem chytat umím. Dokazoval jsem to už v Detroitu, kde ten tlak je podobný. Jsem v kontaktu s (mentálním koučem) Marianem Jelínkem a máme na to stejný názor. Kdybych měl obavy, tak jsme to řešili jinak a počkali bychom si na další klub," oznámil Mrázek po podpisu smlouvy.

Fanoušky u Maple Leafs si získal už svými maskami. Na jedné jsou Hokejová Síň slávy a dominanta města CN Tower. Na další pak Češi spojení s kanadským klubem: vůbec první český gólman v NHL Jiří Crha a také předčasně zesnulý Miroslav Fryčer, jenž byl dokonce Mrázkovým agentem.

Ale hlavně se brankářská posila nadějně uvedla v přípravě. Nula proti Ottawě, spolehlivý výkon při výhře 6:2 nad Montrealem. "Tlak mi nevadí, spíš se na něj těším," oznámil v klidu Mrázek, který má za sebou 275 odchytaných duelů v NHL a před sebou výzvu stát se klubovou jedničkou, na kterou si ale dělá zálusk i Jack Campbell.

"Vzájemně se vyhecují k nejlepším možným výkonům," myslí si generální manažer klubu Kyle Dubas.

Mrázek je o to nabuzenější, že v minulé sezoně toho moc neodchytal. Smolná zranění stlačila počet soubojů, v nichž nastoupil, na pouhých 12 v základní části. Ve třech z nich ale udržel čisté konto, měl skvělý průměr 2,06 inkasované branky na utkání a úspěšnost zákroků 92,3 procenta. Taková čísla, to by bylo pro Toronto terno.

Kritici mu občas vyčítali nevyrovnané výkony, agresivní styl chytání prý nebude tolik pasovat do torontského systému. Aby byl Mrázek v zápřahu je ale i v zájmu české reprezentace, kterou čekají v únoru olympijské hry v Pekingu.

Mrázek je v tuto chvíli největším kandidátem na týmovou jedničku. Byť do nominace hodlají promluvit také Pavel Francouz z Colorada, David Rittich z Nashvilu či Vítek Vaněček z Washingtonu.

Ostravský rodák si už konfrontaci s nejlepšími hráči světa na reprezentační úrovni odbyl při Světovém poháru v Torontu v roce 2016. Nastoupil tehdy proti týmu Evropy (2:3 v prodloužení) a USA (4:3). Po pěti letech a hlavně štaci v Carolině je z něj mnohem lepší a ostřílenější gólman, což hodlá předvádět v následujících týdnech v brankovišti Maple Leafs.

"Je tady šance, že bych měl chytat hodně zápasů," těšil se Mrázek. "Očekávání jsou ohromná. Mužstvo je dobře poskládané. Doufám, že splníme fanouškům, co si přejí..."