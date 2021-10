Nebýt předčasného konce základní části sezony 2019-20, už mohl mít bostonský útočník odškrtnuté položky, o kterých snil. K padesáti gólům mu chyběly dva zásahy, ale i za 48 branek si rozdělil s Alexandrem Ovečkinem Maurice Richard Trophy. Jen pět bodů mu pak chybělo ke stovce.

Těch 12 neodehraných utkání kvůli pandemii koronaviru Pastrňáka muselo mrzet. Teď má ale před sebou čistou stránku, kterou za 82 utkání hodlá zaplnit rekordními zápisy.

V létě se pětadvacetiletý hokejista vyrovnával s osobní tragédií, když mu a jeho švédské partnerce Rebecce zemřel maličký syn. „Je to těžké období, kterým s rodinou procházíme. Cítíme ale od ostatních podporu, moc za ní děkujeme," prohlásil Pastrňák během tréninkového kempu Bruins.

David Pastrňák v zápase proti New York Rangers

Brian Fluharty, Reuters

O to s větším zanícením se hodlá vrhnout do sezony, jež pro něj bude po všech stránkách. výjimečná. Už jen tím, že na dres dostal áčko, které tak trochu zdědil po Davidu Krejčím, který už válí za extraligovou Olomouc. „Je to velká pocta. A taky mi to připomíná, jak dlouho už tady jsem," vykládal Pastrňák.

Zdá se to neuvěřitelné, ale hračička z Havířova startuje už svou osmou sezonu v NHL. Za uplynulých sedm stačil odehrát 438 zápasů, posbírat 427 bodů a nastřílet rovných 200 gólů. Být k ruce kapitánovi a centrovi první lajny Bergeronovi bere jako svou přirozenou povinnost.

„Chci být jedním z lídrů, ale zároveň se kvůli tomu nehodlám nějak měnit. Prostě chci zůstat sám sebou," oznámil Pastrňák, jehož jméno se společně s Jakubem Voráčkem a Ondřejem Palátem objevilo mezi úvodní zveřejněnou trojicí české nominace pro olympiádu v Pekingu. Na bostonskou gólovou mašinu bude tým kouče Filipa Pešána spoléhat.

„Hrát za Česko na olympiádě byl můj dětský sen. Vážně mě to dojalo, protože miluju hrát za národní tým," přikývl Pastrňák, který reprezentoval na třech seniorských mistrovstvích světa. Ve 21 zápasech tam posbíral 19 bodů (6+13).

Na start v Číně se Pastrňák bude těšit o to víc, že by se na olympiádě měl znovu potkat s Krejčím, který ho měl v Bostonu několik let pod dozorem a jemuž ‚Pasta' mnohokrát děkoval, že z něj vychoval profesionála.

V pár týdnech a měsících ale budou Pastrňákovy myšlenky upnuty hlavně k Bostonu, který se musí vyrovnat nejen s Krejčího ztrátou. Po odchodu Jaroslava Haláka do Vancouveru a operaci kyčle Tuukky Raska, budou Bruins postrádat i jednu z nejlepších gólmanských dvojic uplynulých let.

O to víc potřebují vytlouct ze svého ofenzivního kapitálu. Prim stále hraje jejich top řada s Pastrňákem, Bergeronem a Bradem Marchandem.

Do minulé zkrácené sezony naskakoval český útočník po operaci kyčle později. Nakonec během 48 utkání zvládl 20 gólů a 48 bodů. Teď je Pastrňák zdravý, připravený a odhodlaný.

„Jakmile je v sestavě, jsme lepším týmem," říká o něm kouč Bruce Cassidy.

Padesátigólová a stobodová meta jsou prozatím skryty daleko v mlze. Jestli má ale někdo z českých hokejistů na to, aby je pokořil, pak je to právě Pastrňák.