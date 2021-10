Český hokejový obránce Michal Kempný se v neděli přesunul z Washingtonu na farmu do Hershey do nižší AHL. Jednatřicetiletého vítěze Stanleyova poháru s Capitals z roku 2018 si předtím nevybral žádný zájemce z listiny volných hráčů. Na konci minulé sezony Kempný sehrál v AHL dva zápasy poté, co se loni v říjnu podrobil operaci Achillovy šlachy.

Pro Kempného to bylo druhé vážné zranění během dvou let. V březnu 2019 si v zápase s Tampou Bay při pádu přisedl nohu a operace stehenního svalu jej připravila o play off. Po půlroční rekonvalescenci se do NHL vrátil a v ročníku 2019/20 odehrál 63 zápasů a zaznamenal 19 bodů za tři góly a 16 asistencí. V přípravě na minulý ročník v Česku se ale zranil znovu.

"Je to hráč, který má za sebou úspěchy v kariéře, ale potýkal se se dvěma těžkými zraněními a byl hodně dlouho mimo hru. Cítíme, že je důležité, aby hrál, dostal se do zápasového rytmu a dostal se zpět na úroveň a byl opravdu efektivním hráčem v NHL. Teď se nedostal mezi šest obránců, což by znamenalo, že by nehrál a to by pro něj nebylo nic dobrého," řekl klubovému webu kouč Washingtonu Peter Laviolette.

Kempnému vstoupil v platnost poslední rok čtyřleté smlouvy celkem na 10 milionů dolarů a plnou částku bude brát i v AHL. V přípravě sehrál čtyři zápasy, připsal si jednu asistenci a měl dva záporné body v bilanci plus/minus.

Michal Kempný přichází na sraz hokejové reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

Odchovanec Hodonína a bývalý hráč Komety Brno i Slavie se vydal do NHL v roce 2016 z ruského Omsku a podepsal jako nedraftovaný volný hráč kontrakt s Chicagem, odkud jej Washington získal v únoru 2018. V NHL sehrál 232 zápasů a připsal si 61 bodů (14+47). Ve 30 utkáních play off nasbíral šest bodů (2+4). V AHL hrál jen na konci minulé sezony a ve dvou duelech zaznamenal asistenci.