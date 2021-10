Halou duněla majestátní hudba a gradující atmosféru dotvářel rej světelných efektů. Když v tom se z ledové plochy začal virtuálně prolamovat ven gigantický Kraken. Bájný obří hlavonožec schopný potápět celé lodě.

Žádná pohroma se ale na ledovém jevišti nekonala, protože příšeře se postavil do cesty, jak jinak, zlatý rytíř, podle něhož se domácí klub jmenuje. A už jen jeho přítomnost rozpálila plameny, které netvora nemilosrdně sežehly.

Podobný masakr pak dlouho zažívali Krakeni v samotném zápase, když na začátku druhé třetiny prohrávali už 0:3. Pak ale hokejovému světu ukázali, že kořist rozhodně nebudou chtít nechávat vyklouznout z chapadel bez boje.

Ve třetí třetině srovnal na 3:3 Morgan Geekie, jenže už za 35 sekund znovu poslal domácí do vedení bruslí Chandler Stephenson. Hosté zkoušeli už bez gólmana Philippa Grubauera a s jedním hráčem v poli navíc v závěrečném mohutném náporu znovu srovnat, ale velké šance nevyužili.

„Jestli jsme byli v zápase nervózní? 100procentně ano. To je jasné, přijedete do Vegas, velkolepého města a oni vám tu nachystají takovou show. Ale, jak jsme se dokázali vrátit do zápasu, to hovoří o charakteru našeho týmu. Líbilo se mi, jak jsme se s tím nakonec popasovali, myslím, že jsme se v zápase neustále zlepšovali," hodnotil zápas útočník Krakenů Geekie.

Zástupci Seattlu sehráli první profesionální hokejový zápas od roku 1975, kdy nadobro zmizel v propadlišti dějin tým Totems, který hrával WHL a CHL. A minimálně jeden z tehdejších hráčů týmu, 82letý Howie Hughes, na zápas v doprovodu své dcery dorazil.