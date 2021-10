Český hokejový brankář Jakub Škarek byl poslán z týmu New York Islanders do Bridgeportu do nižší AHL. V prvním týmu před dnešním vstupem do nového ročníku NHL na ledě Caroliny zůstali ruští gólmani Ilja Sorokin a Semjon Varlamov, který se v posledních dnech potýkal se zraněním.