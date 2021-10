Možná vás to taky štvalo, když se čeští hokejisté proháněli v NHL po ledě se jmenovkami bez diakritiky. JAGR, RUCINSKY, ELIAS, PASTRNAK... Nová tříčlenná česká kolonie v Torontu ale už po příjezdu do Kanady zažila příjemné překvapení. Na jejich nových dresech čárka, háček ani přehláska nechyběly.

„Klub je výborný, co se týká hokeje, tak asi nejlepší na světě," pochvaloval si první týdny u Maple Leafs gólman Petr Mrázek, který nosí na zádech v zámoří premiérově i čárku nad A. Ondřej Kaše ocenil háček v příjmení, který mu chyběl v Anaheimu i v Bostonu a David Kämpf zase přehlásku.

„Je to zajímavé, že máme i háčky a čárky na jmenovkách, ale myslím si, že by to tak mělo být celou dobu," tvrdil brankář Maple Leafs.

I gólman Petr Mrázek se své čárky nad Á dočkal.

Dan Hamilton, Reuters

Ani na světových šampionátech přitom není pravidlem, že by se český tým představil v dresech s diakritikou. Letos v Rize nás reprezentovali např. KOVAR, SUSTR nebo SKLENICKA.

Na zbrusu nové sadě torontských dresů od firmy Adidas se ale na háčky a čárky nezapomnělo.

„Organizačně je to tady fantastické. Lidé, co to mají v popisu práce, se o nás neuvěřitelně starají," tvrdil Mrázek, který byl v sezonní premiéře proti Montrealu (2:1) zatím jen na lavičce a mezi tyčemi se předvedl jeho rival Jack Campbell.

David Kämpf na vhazování

Dan Hamilton, Reuters

Čeští útočníci však nastoupili vedle sebe ve třetí lajně. Kaše, který odehrál 14:24 minuty, měl dokonce šest střel na branku, Kämpf zvládl ještě o tři minuty víc. Oba si ale do statistik zapsali minus bod za účast na ledě při gólu montrealského Jonathana Drouina.

„Davidovi přeju v Torontu všechno nejlepší. Je to Mekka hokeje, a věřím, že se mu tam bude dařit," řekl pro Sport. cz na Kämpfovu adresu bývalý spoluhráč z Chicaga Dominik Kubalík. Sám dal hned v prvním zápase na ledě Colorada gól. Čárku nad I na jmenovce při tom ale neměl.