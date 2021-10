Český útočník Ondřej Palát dvěma góly včetně toho vítězného pomohl Tampě Bay k výhře nad Detroitem 7:6 v prodloužení a úřadující šampioni NHL si připsali v novém ročníku první výhru. V nočním programu skóroval ještě Radek Faksa v dresu Dallasu, který si odvezl z ledu New York Rangers dva body po vítězství 3:2 v prodloužení. Další český útočník Jakub Voráček přispěl dvěma asistencemi k vysokému triumfu Columbusu nad Arizonou 8:2. Premiérové nahrávky v novém ročníku zaznamenali Filip Zadina z Detroitu a Dominik Simon z Pittsburghu.

Tampa Bay do utkání v Detroitu nevstoupila vůbec dobře. Ve 14 minutě poslal Dylan Larkin po Zadinově přihrávce Red Wings do vedení. Po osmadvaceti minutách vedl Detroit již 3:0, ale ještě před polovinou zápasu nastartoval obrat Tampy Palát.

Obhájci Stanley Cupu do konce druhé třetiny snížili na 4:3, ale Detroit inkasované branky nerozhodily. Red Wings si ve 47. minutě zásluhou Vladislava Naměstnikova vzali tříbrankové vedení zpět a zdálo se, že si dojdou pro první výhru v ročníku. Závěr utkání však lépe zvládli Lightning. Třemi góly v posledních sedmi minutách dokázali srovnat a ve třetí minutě nastavení rozhodl svou druhou brankou v utkání Palát, který byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

"Kluci v šatně mají vítěznou mentalitu. Už několikrát jsme předvedli, že takovéhle zápasy dokážeme zvládnout. Je důležité, že jsme po nepovedeném prvním utkání dokázali zvítězit," pochvaloval si obrat trenér Tampy Jon Cooper.

Jakub Voráček v obnovené soutěžní premiéře v dresu Columbusu navázal na povedenou přípravu a dvěma asistencemi se podílel na vysoké výhře 8:2 nad Arizonou. Návrat do NHL zhořkl útočníkovi Dmitriji Jaškinovi, který se v dresu Coyotes vrátil do NHL po dvou letech strávených v Dynamu Moskva.

Voráček na první bod ve staronovém působišti čekal čtrnáct minut. Český centr rozehrál přesilovkovou akci na obránce Zacha Werenského, jenž nástřelem před branku našel Olivera Bjorkstranda a dánský útočník zvýšil na 2:0.

Rodák z Herningu v utkání vstřelil dvě branky, ke kterým přidal dvě asistence, a byl hlavním strůjcem vysokého vítězství Columbusu. "Není to špatný start," řekl Bjorkstrand. "Nesmíme se ale uspokojit. Byl to trochu zvláštní zápas, soupeř hodně držel puk, ale my jsme dávali góly," dodal dánský křídelník.

Faksa první brankou v ročníku pomohl Dallasu k výhře na ledě NY Rangers. Český centr v 27. minutě uklidil do branky odražený kotouč a poslal Stars do vedení 2:0. Rangers dokázali dvoubrankové manko smazat a dovedli utkání do prodloužení, které ve prospěch Stars rozhodl Miro Heiskanen.

Druhý kanadský bod ve druhém zápase po návratu do Pittsburghu získal Simon. Český útočník v přesilové hře připravil úvodní gól Penguins pro Dantona Heinena. Pittsburgh, který se musel obejít bez Jevgenije Malkina a Sidneyho Crosbyho, nakonec na výhru ze zahajovacího duelu nenavázal a Floridě podlehl 4:5 v prodloužení.

Nepovedený soutěžní debut v brance Toronta prožil Petr Mrázek. Český gólman nejenže v první třetině duelu s Ottawou třikrát inkasoval, ale nakonec ani utkání, které Maple Leafs prohráli 2:3, nedochytal kvůli zranění třísla (viz video níže).

Historicky první výhru slaví hokejisté Seattlu. Kraken k výhře 4:3 nad Nashvillem pomohl dvěma góly Brandon Tanev.