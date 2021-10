Už se to jeví jako téměř hotová věc! Bohatá kariéra českého hokejového útočníka Michaela Frolíka v NHL se podle všeho zastaví na třinácti sezonách a 858 odehraných zápasech. Třiatřicetiletý kladenský odchovanec před týdnem neuspěl na zkoušce v St. Louis a podle švýcarského listu Blick má namířeno do Lausanne.

Už před rokem se množily zvěsti, že Frolík svou zámořskou misi ukončí a zamíří zpátky do Evropy. Zájem projevovaly týmy z KHL i Švýcarska, ovšem „Baby Jágr", jak se kdysi Frolíkovi přezdívalo, chtěl dokázat, že na nejlepší hokejovou soutěž stále má.

Proto loni před Vánocemi kývl Montrealu na smlouvu jen na 750 tisíc dolarů. Jenže angažmá u Canadiens mu nevyšlo. Sezonu začal na farmě v Lavalu a za Montreal nakonec odehrál jen osm zápasů, aniž by v nich bodoval. A v play off, v němž jeho spoluhráči došli až do finále Stanley Cupu, už se neobjevil.

Michael Frolík.

Vlastimil Vacek, Právo

Před měsícem jej zase na zkoušku do přípravného kempu vzalo St. Louis, vítěz Stanleyova poháru s Chicagem z roku 2013 ale během čtyř utkání, v nichž vstřelil jeden gól, trenéry nepřesvědčil.

Blick nyní přišel s informací, že podle několika zdrojů je na spadnutí Frolíkův přestup do Lausanne. V aktuálně devátém týmu nejvyšší švýcarské soutěže působí i jeho krajan útočník Jiří Sekáč. Spolumajitelem klubu a ředitelem hokejových operací je pak autor zlatého gólu na olympiádě v Naganu Petr Svoboda.

Frolíkův přesun do Lausanne podle Blicku nabral v posledních dnech na rychlosti a je vysoce pravděpodobný. Stejné zdroje deníku ale zároveň nabádají k opatrnosti, neboť bronzový medailista z mistrovství světa z let 2011 a 2012 měl mít nedávno před podpisem s jiným klubem, na poslední chvíli ale došlo k obratu.

Michael Frolík (vpravo) na zkoušce v St. Louis neuspěl.

Andy Clayton-King, ČTK/AP

Frolíka si pro NHL vybrala v roce 2006 Florida v prvním kole draftu jako 10. hráče v pořadí. V NHL hrál i za Chicago, Winnipeg, Calgary, Buffalo a Montreal. V 858 zápasech základní části nasbíral 384 bodů (159+225), dalších 47 utkání a 19 bodů (7+12) přidal v play off.