Zápas mezi San Jose a Winnipegem byl do poslední chvíle napínavý. Sharks nejdříve museli zápas otáčet z nepříznivého stavu 0:2. Ve třetí třetině je do vedení poslal český útočník Tomáš Hertl, který se podílel i na zvýšení skóre svou asistencí. Ke konci utkání však Jets ukázali svou bojovnost, ale dokázali pouze snížit na konečných 4:3.

"Dva hráči se na něj vrhli, tak jsem se do toho pokusil skočit, abych mu zachránil život," vysvětlil Hertl, který cestou na trestnou lavici burcoval i fanoušky. "Myslím si, že jim tohle stejně jako nám chybělo. Bylo to 4:2, tak jsem zvedl ruce nahoru a gestem naznačoval, aby to rozjeli. Jsme šťastní, že před nimi můžeme po dvou letech zase hrát. Dnes to bylo úžasné," doplnil.

Hertl byl následně vyhlášen hvězdou zápasu. Další dva čeští hráči Filip Zadina a Vítek Vaněček byli zvoleni v sobotním programu NHL třetí hvězdou utkání. Brankář Vaněček si připsal 22 zásahů a až do 45. minuty odolával střelám Tampy Bay, ale nakonec s Washingtonem podlehl obhájcům Stanleyova poháru 1:2 v prodloužení.

Vaněček po spolehlivém výkonu a výhře 5:1 nad Rangers dostal přednost i ve druhém utkání Washingtonu v sezoně. Capitals vedli trefou Alexandra Ovečkina z mezikruží a českého brankáře překonal až ve 45. minutě střelou od modré čáry Michail Sergačev. Prodloužení rozhodl Steven Stamkos v čase 64:45 z přečíslení dva na jednoho.

"V první třetině toho na něj moc nešlo, ale ve druhé už musel vytáhnout nějaké zákroky. Mají hodně velkou sílu v útoku a víte, že musíte podat dobrý výkon. To udělal," pochválil Vaněčka trenér Washingtonu Peter Laviolette. Na straně Tampy Bay odstoupil ve druhé třetině z utkání kvůli zranění obránce Jan Rutta.

Detroit doma přivítal výběr z Vancouveru. Po první třetině byl ve vedení 1:0, ale hosté dokázali zápas vyrovnat začátkem druhé třetiny. Dvě minuty poté se střelecky prosadil český útočník Filip Zadina z přesilovky. Asistenci u druhého gólu si připsal jeho spoluhráč Filip Hronek, který v utkání dostal hned dva tresty za hrubost. V závěru třetí třetiny však domácí zvládli zvýšit na konečných 3:1 trefou do prázdné branky.

"V soubojích speciálních formací jsme vyhráli a to rozhodlo zápas," konstatoval Zadina po výhře Detroitu, který minule promarnil s Tampou Bay ve třetí třetině vedení 6:3 a prohrál v prodloužení gólem Ondřeje Paláta. "Hráli jsme velmi dobře i v prvním zápase, ale nedotáhli jsme to a hodně jsme se soustředili, abychom tenhle zápas vyhráli. Myslím si, že jsme hráli dobře jako tým celých šedesát minut," konstatoval.

Pastrňákův Boston dokázal porazit Dallas 3:1. První branka padla z nájezdu na konci první třetiny. Stars dokázali skóre vyrovnat a konečný výsledek rozhodla až poslední třetina. Na začátku se Bruins dostali do vedení a poslední gól utkání dopravil do prázdné branky kanadský útočník Brad Marchand, na který mu nahrál právě český útočník David Pastrňák. Jednu asistenci si připsali v sobotu i Dominik Simon, Martin Nečas a Radko Gudas.

Pittsburgh porazil Chicago 5:2 díky výbornému vstupu. Už ve dvanácté minutě vedl 4:0 a vyhnal z branky svou bývalou hvězdu Marca-Andrého Fleuryho, na jehož vrub šel zejména druhý gól. Zkušený brankář před ním u zadního mantinelu špatně rozehrál kvůli napadání Simona, který tak zabodoval i ve třetím utkání v sezoně (1+2). Trenér Mike Sullivan si připsal 253. vítězství na lavičce Pittsburghu a v této statistice se dostal do čela klubové historie.

Sam Bennett se blýskl druhým hattrickem v kariéře, kterým nasměroval Floridu k výhře 5:1 nad New York Islanders. První ze tří branek vstřelil z dorážky střely Gudase, který si v utkání připsal i šest srážek, tři zblokované střely a tři kladné body. Tři góly nasázel v sobotu také Connor McDavid a zařídil tím vítězství Edmontonu 5:2 nad Calgary.