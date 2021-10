Český hokejový útočník Martin Kaut byl povolán z farmářského celku Colorado Eagles z nižší AHL do prvního týmu Colorado Avalanche. Dvaadvacetiletý odchovanec Žďáru nad Sázavou by tak mohl rozšířit svou bilanci 14 zápasů v NHL z minulých dvou sezon.

V přípravě před sezonou sehrál Kaut za Avalanche dva zápasy a nebodoval. V AHL si připsal ve dvou duelech na startu nového ročníku dva body za dvě asistence.

Avalanche si vybrali Kauta v roce 2018 v prvním kole draftu na 18. pozici. Celou následující sezonu strávil v AHL v týmu Eagles a v ročníku 2019/20 se dočkal debutu v NHL. Sehrál v něm celkem devět utkání za Avalanche a připsal si tři body za dvě branky a jednu asistenci. V uplynulém ročníku nastoupil v NHL v pěti duelech a nebodoval.

Minulou sezonu začal v extraligových Pardubicích a ve čtyřech duelech vstřelil jednu branku. Pak zamířil do Örnsköldsviku do druhé nejvyšší švédské soutěže do MODO Hockey a v osmi duelech měl bilanci tří branek a dvou přihrávek. Po odloženém startu soutěží v Severní Americe působil převážně na farmě.